Um exakt 10.51 Uhr wurden Dienstag die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Weiz nach Mortantsch bei Weiz gerufen. Aus ungeklärter Ursache war es in der Nähe der ehemaligen Tischlerei Eder zu einem Brand gekommen. Rund 300 Quadratmeter Waldboden brannten.

25 Mitglieder rückten mit fünf Einsatzfahrzeugen aus, löschten den Brand und gruben den Waldboden um, damit der Brand umfassend gelöscht und wird. Anschließend wurde der Waldboden mit Wasser benetzt und mittels Wärmebildkamera der betroffene Bereich kontrolliert.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.