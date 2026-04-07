Dass Nadine Hofer mit ihrem Team bei ihren Gästen sehr beliebt ist, war für sie spätestens bei der Übernahme des Cafés in Hofstätten an der Raab spürbar. Stammgäste legten zusammen, maßen ihre Theke morgens, noch bevor sie in den Dienst kam, ab und richteten sie ihr her. Überwältigt sei die heute 22-Jährige gewesen.

Das „Platzerl“, gleich neben dem Landring in Pirching, ist ein Ort, an dem man zusammenkommt. Vor fünf Jahren übernahm Hofers Papa Herwig, der das Café Zentral (noch) in St. Ruprecht an der Raab betreibt, das Lokal. Zuerst pendelte er zwischen beiden Cafés hin und her. Seine Tochter war bei ihm angestellt und vorrangig in Pirching.

Vor drei Jahren kam die Idee: Tochter Nadine könnte das „Platzerl“ übernehmen und sich selbstständig machen. „Die Selbstständigkeit war irgendwann schon mein Ziel, aber nicht so früh“, erzählt die junge Oststeirerin und lacht. Gemacht hat sie es dann mit 20 Jahren trotzdem und sich eine Stammkundschaft aufgebaut. „Vereinzelt kommen auch Leute, die beim Landring einkaufen, aber zu 80 Prozent, würde ich sagen, leben wir von den Stammkunden.“

Das eine oder andere Mal sei sie, aufgrund ihres jungen Alters, auch mit Vorurteilen konfrontiert: „Da erzählt mir ein Gast, dass die Jugend heute nicht mehr arbeiten will. Ich hab dann gesagt, du sprichst hier gerade mit einer 22-Jährigen Selbstständigen, bei der eine 22-jährige Meisterkonditorin und zwei Studentinnen, während des Studiums, arbeiten“, erzählt Hofer.

Insgesamt hat sie vier Mitarbeiterinnen. Eine davon ist Julia Hofer, ebenfalls 22 Jahre alt, und besagte Konditormeisterin. Sie backt nicht nur für das Café, sondern auch auf Bestellung. Verwandt sind die beiden übrigens nicht.

Dass es Hofer einmal in die Gastro verschlägt, war wahrscheinlich: „Ich hab schon als Kind beim Papa mitgeholfen und das immer bei ihm gesehen. Gelernt hab ich dann beim Ochensberger in St. Ruprecht.“ Dass Gastgewerbe nicht gleich Gastgewerbe ist, stellte sie dann auch fest: „In einem Café so wie bei uns hat man eine ganz andere Bindung zu den Gästen. Mir erzählen sie hier zum Beispiel wohin sie Urlaub fahren. Das hat man in einem großen Hotel nicht.“

Ab und zu trifft man die Unternehmerin auch im Café von Papa Herwig in St. Ruprecht an der Raab noch an. So wie er sie auch in Pirching bei Ideen unterstützt: „Das muss ich ihm hoch anrechnen. Er hilft mir immer, ohne sich groß einzumischen“, sagt sie. Wie berichtet, bleibt das „Platzerl“ an Ort und Stelle. Das beliebte Café Zentral wird im Sommer nach Albersdorf-Prebuch übersiedeln.