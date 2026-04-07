Seit Wochen wird das Schicksal von Wal „Timmy“ vor der deutschen Küste durch alle möglichen Medien getragen. Während Expertinnen und Experten zunächst bereits die Hoffnung aufgegeben hatten, findet am Dienstag abermals eine Untersuchung statt, die feststellen soll, ob dem Wal noch zu helfen ist.

Nun hat sich niemand Geringerer als Konzert-Manager Klaus Leutgeb eingeschaltet, wie zunächst die „Bild“ berichtete. Eigentlich ist er dafür bekannt, die großen Fische der Musikerbranche an Land beziehungsweise in die Steiermark zu ziehen. Nun hat er sich aber bereit erklärt, 30.000 Euro für die Rettung des Wals bereitzustellen. Falls nötig würde er auch noch 20.000 weitere Euro nachschießen.

Klaus Leutgeb über Wal Timmy: „Das zerreißt einem das Herz“

Der Grund: „Meine Frau und ich sind extreme Tierschützer, wir haben keine Kinder, deshalb liegt es uns am Herzen, Tieren zu helfen, die keine Stimme haben und uns ihr Leid nicht mitteilen können“, sagt Leutgeb im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Er habe nun seit mehreren Wochen das Schicksal von Timmy verfolgt. „Das zerreißt einem das Herz“, sagt er.

Wal Timmy: Untersuchung entscheidet über Rettung

Als er vergangene Woche erfahren hat, dass man vonseiten der Behörden in Deutschland abwarten möchte, wie die Untersuchung am Dienstag ausgeht, ehe man ein Boot zur Rettung aus Dänemark losschickt, war für ihn das Fass voll.

„Ich verstehe, dass man nicht einfach Steuergeld auf gut Glück einsetzen kann, aber für mich war wichtig, dass das Boot da ist, falls es gebraucht wird“, erzählt er. Sollte keine Rettung möglich sein, wäre das Geld eben weg, schildert er weiter.

Angebot von Klaus Leutgeb für Wal Timmy steht weiterhin

Nach einem Gespräch mit dem Pressesprecher des zuständigen Ministerpräsidenten war aber schnell klar: Die Rettung, wie sie angedacht war, kann nicht nur aus finanziellen Gründen nicht stattfinden. „Die Experten sind sich einig, wenn man Timmy einen Gurt zur Bergung anlegen würde, würde man ihn lebendig häuten“, erzählt Leutgeb.

Nach der Untersuchung am Dienstag soll nun evaluiert werden, ob es noch andere Arten gebe, etwa eine Art Luftkissen, mit dem man den Wal anheben und transportieren könnte, um ihn zu retten. Für Leutgeb steht jedenfalls fest: Sein Angebot steht weiterhin. Einzige Bedingung: Ein Spendenaufruf, um die Finanzierung zu decken. Denn: „Ich gehe davon aus, dass die Rettung deutlich mehr kosten würde“, sagt Leutgeb.