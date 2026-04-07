Extremsportler Felix Baumgartner kam letzten Juli 56-jährig bei einem Paragliding-Unfall in Italien ums Leben. Neun Monate sind seitdem vergangen – eine Ewigkeit für seine Lebensgefährtin Mihaela Rădulescu Schwartzenberg (56), die seit 2014 an seiner Seite war. Sie musste nicht nur den Tod ihres Partners verkraften, im Dezember 2025 verlor sie zudem ihre Mutter Marilena Tiganu, die 75 Jahre alt wurde. In einem emotionalen Statement verabschiedete sich Rădulescu damals von ihrer Mutter und schrieb, wie sehr sie ihren Freund vermisst.

Tödlicher Unfall mit dem Motor-Paraglider

Baumgartner wurde als BASE-Jumper bekannt und durch einen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre in über 36 Kilometern Höhe international berühmt. Der gebürtige Salzburger war letzten Sommer von einer Paraglider-Plattform nahe Porto Sant‘Elpidio in Italien gestartet, wo er mit seiner Freundin urlaubte. Kurz danach beobachteten Zeugen, dass der Motor-Paraglider an Kraft verlor und abstürzte. Der Extremsportler prallte gegen eine Holzhütte am Swimmingpool des Feriendorfes „Le Mimose del Club del Sole“. Rettungskräfte versuchten, den gebürtigen Salzburger sofort zu reanimieren. Auch ein Rettungshubschrauber traf ein, doch alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Lebensgefährtin filmte letzten Start

Rădulescu hat drei Tage nach dem Unglück auf dem Kurznachrichtendienst X die Aufnahme von Felix Baumgartners letztem Start an Bord eines Motor-Paragliders veröffentlicht. „Ich filmte ihn beim Abheben, ohne zu wissen, dass dies der letzte Flug seines außergewöhnlichen Lebens sein würde“, schrieb die rumänische Moderatorin. Ohne ihn sei sie jetzt verloren.

Nun, fast neun Monate nach dem Unglück hat sich Rădulescu via Instagram bei ihren fast 600.000 Fans gemeldet. Sie schreibt: „Meinen Mann und meine Mutter innerhalb von nur sechs Monaten zu verlieren, war … die dunkelste Zeit meines Lebens. Aber nicht eine Sekunde lang habe ich aufgegeben, für andere da zu sein, in dem Wissen, dass die kleine Freude, die ich jemand anderem bereiten kann, meiner eigenen Heilung helfen wird. Ich war acht Monate lang still, tat alles im Stillen und erhielt Unterstützung von meiner Familie und den besten Freunden, die ich mir nur wünschen konnte.“

Rădulescu ist eine Mediengröße in Rumänien und blickt auf eine lange Karriere zurück. Erst die Verbindung zu Felix Baumgartner hat sie im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Die TV-Moderatorin, Unternehmerin und Autorin arbeitete für große Sender und führte außergewöhnliche Interviews - bei einem lernte sie 2014 den Extremsportler kennen.

Jedes Interview nach seinem Tod abgelehnt

In ihrem Instagram-Posting erklärte sie auch, warum sie sich nach seinem Tod aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat: „Ich habe jedes Interview abgelehnt, ich wollte nicht, dass es um mich ging, ich wollte nie als die Freundin von irgendjemandem berühmt sein, sondern durch meine Arbeit, meine Erfolge, meine Wohltätigkeit, mein Engagement, meine Bücher, meine Beiträge, auf die ich so stolz bin.“

Die Rumänin engagiert sich seit Jahren sozial und hat auch eine eigene Stiftung gegründet. Sie war mehrfach verheiratet, unter anderem mit dem Geschäftsmann Elan Schwartzenberg. Sie hat einen Sohn Ayan, der 2004 geboren wurde.