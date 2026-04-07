Dunkler Rauch über Gleisdorf: Dienstagabend sollen nach ersten Informationen in der Innenstadt, bei der Müller-Baustelle, Gasflaschen explodiert sein. Die Dämmung fing an zu brennen.

Die dunkle Rauchwolke war von weitem zu sehen. Personen sollen nach ersten Angaben nicht zu Schaden gekommen sein. Bürgermeister Christoph Stark informiert kurz vor 19 Uhr: „Nach derzeitigem Stand ist kurz vor Brand aus.“ Die Feuerwehren Gleisdorf, Nitscha, Albersdorf und Ludersdorf sind nach wie vor im Einsatz. Weitere Informationen folgen.