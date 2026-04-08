Regelmäßig lädt US-Skistar Mikaela Shiffrin in ihrem Podcast „What‘s the point“ zum Gespräch. Nicht nur Athletinnen und Athleten folgen dem Ruf der 31-Jährigen, sondern auch Ex-Fahrer und Betreuer. So war in der jüngsten Ausgabe Mutter und Trainerin Eileen Shiffrin zu Gast bei der Tochter. Im Gespräch enthüllte Mikaela dann, dass bei ihrer Mama im vergangenen Herbst bei einer Routineuntersuchung Krebs diagnostiziert wurde.

Die Familie habe diese Nachricht hart getroffen, erklärte die US-Amerikanerin. Eileen habe immer als „Schutzschild“ fungiert und bekam plötzlich die Diagnose Krebs. Papa Jeff verstarb 2020 an den Folgen eines schweren Unfalls. Dieser Verlust war Thema, als die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten Bode Miller zu Gast hatte.

Bei Routineuntersuchung entdeckt

Mama Eileen war in Folge noch involvierter in das Geschehen und ist nicht nur Betreuerin, sondern auch die größte Unterstützerin der Tochter. „Du hast dich dein ganzes Leben um mich gekümmert und plötzlich musstest du dich um dich selbst kümmern, plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte“, sagte Mikaela zu ihrer Mama. Obwohl im Weltcup viele Fragezeichen aufkamen, wieso Eileen nicht bei jedem Rennen mit von der Partie war, blieb die Diagnose ein Familiengeheimnis, das nun gelüftet wurde.

Während ihre Tochter von Sieg zu Sieg fuhr, unterzog sich die 66-Jährige einer Chemotherapie und Bestrahlungen. Beschwerden hatte sie nie gehabt, der Tumor wurde bei einer Routine-Darmspiegelung entdeckt, zu der Eileen ursprünglich gar nicht gehen wollte. „Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass man zur Mammografie und zur Koloskopie geht, seine Vorsorgemöglichkeiten wahrnimmt“, lautete der Appell von Eileen Shiffrin.