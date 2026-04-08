Auf der Südbahnstrecke geht aktuell gar nichts mehr. Der Grund: ein Böschungsbrand. Zwischen Peggau-Deutschfeistritz-Bahnhof und Mixnitz-Bärenschützklamm-Bahnhof sind daher bis voraussichtlich 20 Uhr keine Fahrten möglich.

Laut den ÖBB wurden für Fernverkehrszüge ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruck an der Mur Bahnhof und Graz Hauptbahnhof angefordert. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Auf den Anzeigetafeln schlagen lange Verspätungen auf | Auf den Anzeigetafeln schlagen lange Verspätungen auf © KLZ/Lux

Starke Zeitverzögerungen bei den ÖBB

Für die Strecke zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Mixnitz-Bärenschützklamm sollte man daher aktuell eine Stunde einplanen.

Löscharbeiten bereits im Gange

Wie Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB mitteilt, sind die Löscharbeiten bei dem Böschungsbrand bereits voll im Gange. Ab 20 Uhr sollten die Züge wieder regulär auf Schiene sein.