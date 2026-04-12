Es war die Rallye der Turbulenzen, der Wendungen und letztendlich auch der vielen Ausfälle, die heuer in Wolfsberg ablief. Allein von den Toppiloten in Rally2-Boliden kamen von ursprünglich zwölf nur fünf ins Ziel. Dass einer davon Michael Lengauer war, ebnete Simon Wagner den Weg zu seinem vierten Sieg im Lavanttal seit seinem ersten im Jahr 2022 und wohl auch den Weg zu seinem sechsten Staatsmeistertitel in Folge. Denn an diesem zweifelt nach drei Saisonsiegen in ebenso vielen Saisonläufen wohl nicht einmal mehr der oberösterreichische Rallye-Star selber.

Bis es so weit war, musste viel passieren. So fing sich Simon Wagner am ersten Tag zwei Reifenschäden ein, so platzte Michael Lengauer auf einem Highspeed-Abschnitt erst der Reifen, an anderer Stelle knallte er am nächsten Tag in einen Baum, so verabschiedeten sich unter vielen anderen auch noch der schnelle Pole Jaroslaw Koltun, der Oberösterreicher Philipp Kreisel, der Niederösterreicher Daniel Mayer, die Kärntner Lokalmatadore Andreas Mörtl, Thomas Klösch, Kurt Jabornig, Michael Penz, Gerd Koschier oder Rene Thiede ebenso vorzeitig von der Rallye wie die oberösterreichischen Historíc-Piloten Patrik Gaubinger und Horst Stürmer.

Was übrig blieb, war trotzdem ungemein spannend: nämlich ein beinharter Zweikampf um den Sieg zwischen Simon Wagner und Hermann Neubauer, bei dem Wagner wieder einmal seine sich im Laufe der erfolgreichen Jahre angeeignete innere Ruhe zugutekam.

Zum anderen gab es hinter dem Zweitplatzierten Hermann Neubauer ein wildes Gefecht um den dritten Podestplatz, das sich ausschließlich aus einem ORM-2-Quartett bildete und das am Ende den von vielen Experten als Toptalent bezeichneten 21-jährigen Kärntner Maximilian Lichtenegger als Drittplatzierten in der Gesamtwertung hervorbrachte.

Die Stimmen der Podestpiloten



Sieger Simon Wagner (Hyundai i20N Rally2): „Das war ein körperlich schwer erkämpfter Sieg. Die Duelle mit Hermann und Lengi waren sehr cool. Ich hoffe, dass es so weitergeht und freue mich schon aufs Murtal. Die Waldprüfungen hier waren unglaublich schön und sehr schwierig. Das sieht man auch daran, wie viele Teilnehmer ausgeschieden sind. Vom neuerlichen Meistertitel will ich noch nichts wissen, es ist erst Halbzeit, und es gibt ein Streichresultat. Da kann noch einiges passieren.“

Zweiter Hermann Neubauer (Toyota GR Yaris Rally2): „Es ist jetzt doch schon acht Monate5 her, dass ich meine letzte Asphalt-Rallye gefahren bin. Dafür bin ich echt zufrieden, wie es hier gelaufen ist. Ich hatte gestern ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber mit dem heutigen Tag bin ich richtig, richtig happy. Es hat wirklich Spaß gemacht, und ich habe mich im Toyota sehr wohl gefühlt. Gratulation an Simon. Für Lengi tut’s mir wirklich leid, aber wenn man schnell fährt, kann das eben passieren.“

Dritter Maximilian Lichtenegger (Renault Clio Rally3): „Natürlich kann man nicht damit rechnen, dass so viele Rally2-Autos ausfallen und man dann plötzlich mit einem Rally3-Auto auf dem dritten Platz steht. Aber ich nehm’s trotzdem gerne an, und das ist ein absolutes Highlight für uns. Danke an unser Team, danke an die vielen Fans. Dass ich mit diesem dritten Platz den Status eines Prioritätsfahrers erhalte, ist natürlich ein absoluter Vorteil bei internationalen Rennen.“