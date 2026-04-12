Rund um die Schladminger Ursprungalm ranken sich allerlei Sagen und viel Bergbauhistorie. Seit Juni ist diese Gegend auch um eine zuckersüße Geschichte reicher: Sie begann mit einem leisen Fiepen. Gehört haben es Niklas und Helmut Pilz bei einem Abendspaziergang. Die Familie führt hier auf der Alm in den Schladminger Tauern die gleichnamige Hütte.

„Wir haben ein Stückchen den Hang hinauf eine Goaß liegen gesehen“, erzählt Helmut Pilz. Der Rücken des weiblichen Rehs war gebrochen, das totgeweihte Tier musste erlöst werden. In nahegelegenen Latschen fand die Familie ihr gut eine Woche altes Rehkitz. Sie entschlossen sich, es mitzunehmen: „Man hat als Jäger eine Verbindung und eine Verpflichtung zur Natur“, so Pilz. Sohn Niklas fügt hinzu: „Wir wollten es nicht seinem Schicksal überlassen.“

Mit einem Mordseifer Rehpapa

Die Worte des Hüttenwirtes damals: „Das wird eine Herkulesaufgabe!“ Und genau diesen Namen bekam das Findelkind auf vier Beinen auch. Zur wichtigsten Bezugsperson wurde Niklas Pilz. Mit einem Mordseifer machte sich der 33-Jährige daran, den kleinen Rehbock am Leben zu erhalten. Alle zwei Stunden musste er gefüttert werden, natürlich auch nachts.

Dafür holte sich Junior-Hüttenwirt, der an der Boku Wien Forstwissenschaften studiert hat, Rat bei Studienkollegen und Wildtierökologen. Zum Schlüssel des Erfolges wurde Ziegenmilch auf maximal 39,5 Grad erwärmt – wie die Körpertemperatur der Geiß – und leicht mit Kamillentee verwässert. Außerdem machten die beiden lange Spaziergänge auf der Alm: „Ich hab’ ihm gezeigt, wo die Wildwechsel sind, damit er sich für später auskennt.“

Ziel war immer Auswilderung

Als der Almsommer vorbei war, nahm die Familie ihr Findelkind mit zu ihrem Haus in Rohrmoos. Der Amtstierarzt gab grünes Licht: „Es spricht nichts gegen die Aufzucht eines Rehkitzes, solange die Auswilderung das Ziel ist“, steht in dem Bescheid. Darauf bereitete Pilz seinen „Ziehsohn“ in den nächsten Monaten vor.

So sah man die beiden oft in Rohrmoos herumstreifen, den 33-Jährigen mit langem Stock, an dem sich der kleine Rehbock die juckenden Spießer des Geweihs rieb – wenn er nicht voll Übermut herumsprang oder blitzschnelle Kreise lief. „Viele Erfahrungswerte gibt es nicht. Ich hab‘ geschaut, dass er Kondition aufbauen kann und gleichzeitig so wenig Menschenkontakt wie möglich hat.“

Ein gutes Studienobjekt

Zehn Monate nach dem Fund, am vergangenen Mittwoch, war es soweit. „Jetzt wäre auch die Zeit, in der die Goaß das Kind abstoßen würde“, erklärt Helmut Pilz. Mit Hilfe einer Tierärztin wurde der Rehbock betäubt und mit zwei Ohrmarken versehen, um nicht abgeschossen zu werden. „Die Jäger in der Umgebung wissen Bescheid.“ Natürlich wünscht die Familie ihrem Findelkind ein langes Leben, andererseits ist Herkules aber auch für die Jägerschaft ein gutes Studienobjekt.

„Es ist extrem interessant, wie er sich weiterentwickeln wird“, sagt Niklas Pilz. „Normalerweise kann man das Alter nicht so genau eingrenzen.“ Mit einem Quad und dem betäubten Rehbock am Schoß ging es eine Forststraße hinauf in die Berge. Ziel war es, ihn an einer möglichst abgelegenen Stelle freizulassen, bevor die Wandersaison startet. „Wir hoffen, dass er in den nächsten zwei Monaten keinen Menschenkontakt hat und wild werden kann.“

Wunsch nach einem wilden Leben

Bei einer Wildfütterung wurde das betäubte Tier sanft auf Heu gelegt. „Wir wissen, dass hier andere Rehe in der Nähe sind, solange der Schnee noch liegt. Wir hoffen, sie nehmen ihn mit, wenn sie weiter hinaufgehen.“ Für Niklas Pilz war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehrmals legte er Heu nach, damit Herkules‘ Kopf besonders weich gebettet ist. Wenn der kleine Rehbock aufwacht, muss seine menschliche Familie schon weit weg sein.

„Es fällt natürlich nicht ganz leicht, man baut eine Beziehung auf“, bestätigt der Ersatzpapa. Sein größter Wunsch ist aber kein Wiedersehen: „Mir wäre am liebsten, er würde sich in einem Revier niederlassen, wo es wenig Menschen gibt und er ganz wild leben kann. Ob es funktioniert hat, werden wir erst in einigen Monaten wissen.“