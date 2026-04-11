Es gibt zwei Arten, ein Restaurant zu betreiben: Entweder man schreibt die Karte – oder man lässt sie sich schreiben. In der Stiftsschmiede am Ossiacher See passiert Zweiteres. Und zwar täglich neu, manchmal auch gar nicht. Drei Jahre sind vergangen, seit die Kleine Zeitung zuletzt in der Stiftsschmiede vorbeigeschaut hat. Viel hat sich getan. Ein Kind ist da, die Küche ist jünger geworden, die Jacke trägt jetzt stolz JRE.

Video – Zu Gast am Ossiacher See

Und doch ist alles beim Alten geblieben – zumindest dort, wo es zählt: am offenen Feuer und im Umgang mit dem, was der See hergibt. Oder eben nicht. Florian Satran und Partnerin Anja Petschauer haben sich für eine Küche entschieden, die weniger weiß als andere. Wildfang etwa ist hier kein Marketingwort, sondern gelebte Realität. Die Fische kommen, wenn sie kommen. Vom Wörthersee-Fischer Max Olsini-Rosenberg etwa, der liefert, was ins Netz geht: Waller, Zander, Karpfen, manchmal ein Barsch, der sich irgendwo versteckt hat. Kein Plan, kein Versprechen, kein „immer verfügbar“. Und genau darin liegt der Reiz.

Wildfang klingt ein bisschen nach Idylle, ist aber vor allem eines: unerquicklich unpraktisch. Keine standardisierten Portionsgrößen, keine Verfügbarkeit, nicht einmal den Fisch selbst. „Wir nehmen, was kommt“, sagt Satran. Und man merkt schnell: Das ist keine charmante Floskel, sondern Arbeitsrealität.

Der Zander wird perfekt filetiert. © Stefan Pajman

An guten Tagen liegt ein Zander auf dem Brett, schwer, fest im Fleisch, kein geschniegelt aufgewachsener Zuchtkamerad, sondern einer, der sich sein Leben selbst verdient hat. An anderen Tagen bleibt das Brett leer. Punkt. Was für Gäste gewöhnungsbedürftig ist, ist für die Küche ein Luxus. Denn Wildfang bedeutet nicht nur weniger Planbarkeit, sondern auch mehr Charakter. Die Tiere wachsen langsamer, bewegen sich mehr, fressen, was die Natur hergibt – und genau das schmeckt man. Intensiver, klarer, manchmal ein bisschen eigensinnig. Kein Produkt für den schnellen Konsens.

Die portionierten Zanderfilets werden in gebräunter Butter confiert. © Stefan Pajman

Satran begegnet dem nicht mit Technik, sondern mit Ruhe. Wenn ein Zander da ist, wird er verarbeitet. Gerade zum Spargel etwa, weil es jetzt passt – nicht, weil es irgendwo so vorgesehen wäre. Der Spargel kommt saisonal, der Fisch zufällig, und dazwischen entsteht etwas, das sich nicht erzwingen lässt: Stimmigkeit. Ein bisschen Orange, ein Hauch weißer Portwein, eine klassische Beurre blanc, dazu Wildkräuter, die ebenfalls nicht auf Knopfdruck wachsen. Mehr braucht es nicht. Vor allem braucht es keinen Plan B, der alles absichert.

Passend zur Jahreszeit serviert Satran zum Zander Spargel. © Stefan Pajman

Gekocht wird über offenem Feuer. Kein Sicherheitsnetz, kein Display, das piepst. Dafür Hitze, die wandert, und ein Koch, der mitgeht. Wer hier arbeitet, verlässt sich nicht auf Programme, sondern auf Gefühl. Und auf Erfahrung, die man nicht downloaden kann. Die Stiftsschmiede ist damit ein Ort geworden, an dem sich vieles verweigert. Der Idee, dass alles immer da sein muss. Dem Anspruch, jede Erwartung zu erfüllen. Und auch dem Irrglauben, dass Verfügbarkeit automatisch Qualität bedeutet.

Verschiedene Wildkräuter wie Schafgarbe, Vogelmiere, Portulak, Brunnenkresse oder Barbarakresse runden das Gericht frühlingshaft ab. © Stefan Pajman

Am Ende sitzt man da, bekommt vielleicht einen Wildfang-Zander – oder eben nicht. Und merkt, dass genau das den Unterschied macht. Weil man plötzlich wieder versteht, dass gutes Essen nicht nur davon lebt, wie es gemacht ist. Sondern auch davon, dass es nicht selbstverständlich ist.