Ein kleines Bärenjunges ist in den vergangenen Tagen in Kroatien zum „Medienstar“ geworden. Wie lokale Medien berichteten, tauchte das Jungtier plötzlich im Garten einer Familie nahe Gospić in der Gespanschaft Lika-Senj auf. Die Bewohner reagierten umsichtig und verständigten die örtlichen Jäger. Diese brachten den kleinen Bären zurück in den Wald – in der Hoffnung, dass er dort seine Mutter wieder findet.

Doch der flauschige Besucher kehrte wenig später zurück. Erneut suchte er die Nähe der Menschen und versteckte sich schließlich in einer Holzhütte auf dem Grundstück. Da von der Bärenmutter weiterhin jede Spur fehlte, nahm sich die Familie des verwaisten und gar nicht scheuen Tieres an und versorgte es mit Milch. Nach Einschätzung der Jäger könnte die Mutter im Straßenverkehr ums Leben gekommen oder Opfer von Wilderei geworden sein.

Bärenrefugium Kuterevo

Nach einer tierärztlichen Untersuchung fiel die Entscheidung, das Jungtier in das Bärenrefugium im nahegelegenen Kuterevo zu bringen. Die Einrichtung liegt im UNESCO-Biosphärenreservat Velebit, einem der größten zusammenhängenden Karstgebiete Europas. Seit der Gründung im Jahr 2002 dient das Reservat als Schutzstation für verwaiste Braunbären, die ohne menschliche Hilfe nicht überlebensfähig wären.

Der Leiter des Refugiums, Ivan Crnković Pavenka, erklärte gegenüber der kroatischen Tageszeitung „Novi list“, es handle sich um ein sehr junges Tier. „Es wiegt zwischen 2,5 und drei Kilogramm und hat ein charakteristisches weißes Halsband. Das ist ein Hinweis darauf, dass es noch ein Säugling ist“, so Crnković Pavenka.

Spezielle Säuglingsnahrung

Derzeit wird das Bärenjunge mit spezieller Säuglingsnahrung versorgt und befindet sich in der Eingewöhnungsphase. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bislang nicht bekannt. Auch das Geschlecht konnte noch nicht eindeutig bestimmt werden. Sollte es sich um ein Weibchen handeln, hat die Familie aus Gospić bereits einen Namensvorschlag: „Mia“ – in Anlehnung an die menschliche „Freundin“, bei der das Tier Zuflucht suchte.