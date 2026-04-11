Seit dem ersten November 2017 berichtet die gebürtige Salzburgerin Raffaela Schaidreiter als EU-Korrespondentin für den ORF aus Brüssel. Zudem moderiert sie die Diskussionssendung „Inside Brüssel“ auf ORFIII, sondern auch andere Formate im ORF.

Nun meldet sich die 40-Jährige nicht mit politischen, sondern Baby-News: Ab Mai ist Schaidreiter in Mutterschutz und erwartet ihr erstes Kind. Während ihrer Karenz soll Tim Cupal, der ehemalige Leiter des ORF-Büros in Israel, Schaidreiter vertreten, wie die Krone berichtet.