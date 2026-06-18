Schüler in ganz Kärnten kamen am Mittwoch früher in die Schule – freiwillig und voller Freude. Denn ab 6 Uhr morgens stand Fußball am Stundenplan. Zahlreiche AHS, BHS, Mittelschulen und Volksschulen öffneten ihre Türen und verwandelten Klassenräume in Public-Viewing-Zonen. Spätestens beim 3:1 für Österreich gab es kein Halten mehr. Schüler und Schülerinnen riss es von den Sesseln, Lehrerinnen fielen sich in die Arme, vor der Tafel wurde getanzt, gebrüllt und gejubelt - wie zahlreiche Videobeweise in Sozialen Medien zeigen.

Jubelschreie mit Frühstück im BG/BRG Lerchenfeld

Auch im BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt wurde Österreichs WM-Finale live übertragen. Schüler und Schülerinnen haben Österreich-Trikots getragen und von der ersten bis zur letzten Spielminute mitgefiebert. Direktorin Ulla Zedrosser-Gruber sagt: „Die Lehrer haben diese Aktion gestartet und die Schüler eingeladen, eine Sekretärin hat Kuchen gebacken und dann wurde gemeinsam das WM-Spiel angeschaut. Ein tolles Erlebnis.“ Noch zwei Tage später reden viele davon.

Fußball-Livestream in der Mittelschule 12 in Klagenfurt © Facebook/KK

Auch im Gymnasium St. Veit war die erste Schulstunde außergewöhnlich spannend. Die Schule hat sich sogar im Festsaal einquartiert, um Alaba und Co. anzufeuern. In der Volksschule Bad St. Leonhard hatte sich am Mittwoch ebenfalls das Fußballfieber ausgebreitet.

1:0 für alle Schulen, die die Weltmeisterschaft in die Klassenzimmer geholt haben. „Ein herzliches Dankeschön an alle Schulleitungen und Lehrkräfte, die dieses besondere Gemeinschaftserlebnis ermöglicht haben“, heißt es auch vom Bildungsministerium. „Die Begeisterung und Stimmung in den Schulen war beeindruckend.“

Das Video zeigt Freudentänze in St. Veit