Auf rund zwei Kilometern Länge – zwischen der Piazza Marconi und der Piazza Brescia – verwandelt sich der Himmel über dem Strand von Jesolo an diesem Wochenende wieder in ein farbenprächtiges Drachenmeer. Noch bis einschließlich Sonntag läuft das „Jesolo Beach & Kite Festival“, das laut Veranstaltern als größtes Drachenfest Italiens gilt und heuer bereits zum fünften Mal stattfindet.

Mehr als 200 Teilnehmer aus aller Welt präsentieren entlang der Küste ihre spektakulären Kunstflug-Shows. Mit dabei sind Drachen in allen Größen und Formen – von filigranen Miniaturen bis hin zu gigantischen dreidimensionalen Flugobjekten. Wale, Gorillas und sogar Aliens schweben dabei über dem Strand des beliebten Adria-Badeortes.

Video vom Nachtflug aus dem Vorjahr

Das Festival hat bereits am Freitag begonnen. Am Samstag starten die Vorführungen um 9.30 Uhr, ab 10 Uhr gibt es einen kostenlosen Drachenbau-Workshop. Zudem bieten Profi-Piloten gratis Flugstunden mit Lenkdrachen an. Den ganzen Tag über stehen beeindruckende Shows auf dem Programm. Ein besonderes Highlight folgt am Abend: Beim Nachtflug ab 21 Uhr verwandeln leuchtende Drachen den Himmel über Jesolo in eine faszinierende Kulisse. Am Sonntag geht das Spektakel ab 9.30 Uhr weiter und klingt gegen 18 Uhr aus.