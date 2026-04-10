Elf Jahre lang betrieb Harry Schneider die Gastronomie auf der Tennisanlage der Sportunion Klagenfurt und verwöhnte seine Gäste mit kulinarischen Gaumenfreuden sowie wohlverdienten Getränken nach dem Spiel. Ende März verabschiedete sich das „Schneider‘s“ vom Platz. Seit Anfang April werden die Gäste – Tennis- und Padelspieler wie auch Externe – von Hermine und Franz-Ferdinand Schatz im „Return“ begrüßt. „Wir wurden gefragt, ob wir Interesse daran hätten“, erzählt die gebürtige Salzburgerin. Einen Besichtigungstermin später unterschrieb das Paar den Pachtvertrag.

Hermine Schatz ist in der Gastronomie groß geworden. Die heute 46-Jährige absolvierte die Koch- und Kellnerlehre im Familienbetrieb in Villach, landete aber schließlich in Wien und schnupperte dort Konditorei-Luft, arbeitete aber auch in diversen Bars, später auf Saison in Kärnten und Salzburg. Franz-Ferdinand Schatz, der von allen Ferdi gerufen wird, ist eigentlich gebürtiger Klagenfurter, wuchs aber in Tansania auf und ist gelernter Waffenbauer. Wirklich ausgeführt hat der 38-Jährige seinen Beruf aber nie, vielmehr zog es ihn aber in die Gastronomie. Jetzt erfüllt sich das Paar den Traum vom eigenen Lokal, für das es passenderweise den Namen „Return“ gefunden hat.

Eigener Burger auf der Karte

Auf der Karte stehen beispielsweise faschierte Laibchen, Käsespätzle, Wiener Schnitzel, gefüllte Spinatnudeln, Penne Bolognese wie auch diverse Salate. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch diverse Tagesgerichte und ein Menü. Einzigartig ist der eigens kreierte „Padel-Burger“, also ein Burger im Kärntner-Style. „Brioche-Bun mit einem faschierten Laibchen wird ergänzt mit Salat, Gurke und Saucen“, erklärt die „Return“-Wirtin, die ihre Gerichte zu moderaten Preisen anbietet. Eine Portion Penne Bolognese steht beispielsweise mit 9,90 Euro auf der Karte. Ihre Kreativität ließ Schatz auch bei den Getränken spielen – so gibt es beispielsweise einen „Matchball-Spritz“. „Den mache ich mit Prosecco, Ananassaft und einem Stück Ananas“, verrät Schatz.

80 Personen finden im Innenbereich mit durchgehendem Blick auf die Tennisplätze in der Halle, weitere 80 auf der Sonnenterrasse Platz. Somit können 160 Gäste gleichzeitig bedient werden. Für Seminare oder kleinere Feiern steht ein Raum für knapp 30 Personen zur Verfügung, der angemietet werden kann.