Wegen eines großen Erdrutsches an der süditalienischen Adriaküste kommt es zu erheblichen Verkehrsproblemen zwischen den Regionen Molise und Apulien. Nach elf Jahren ist ein Erdrutschgebiet bei Petacciato erneut aktiv geworden und hat die Verbindungen zwischen Mittel- und Süditalien stark beeinträchtigt. Teile der Autobahn A14 wurden vorsorglich gesperrt. Die Bahnstrecke zwischen Montenero di Bisaccia und Termoli ist wegen verformter Gleise vollständig unterbrochen, berichtet die Austria Presse Agentur (APA).

Der Autobahnabschnitt zwischen Vasto Sud und Termoli wurde zunächst gesperrt, kurz darauf auf den Abschnitt Poggio Imperiale-Vasto Sud an der Grenze zur Region Apulien ausgeweitet. Dies führte zu massiven Verkehrsbehinderungen auf den bereits durch die Unwetter der vergangenen Tage belasteten Nebenstraßen.

Sorge in Apulien

Auch Apulien ist stark betroffen. Der Präsident Apuliens, Antonio Decaro, warnte vor einer möglichen Isolation der Region mit der Hafenstadt Bari. „Die Blockade der adriatischen Verkehrswege auf Straße und Schiene droht Apulien von Nord- und Mittelitalien abzuschneiden.“ Zugleich kündigte er Gespräche über einen Notfallplan an, der alternative Bahnverbindungen über die Strecke Caserta-Foggia vorsieht.

Zehn Häuser abgerissen

„Die Lage ist sehr komplex und wird einige Wochen, möglicherweise Monate in Anspruch nehmen“, warnte Zivilschutzchef Fabio Ciciliano nach einer Krisensitzung in Rom im Beisein von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Bereits 2015 waren wegen der instabilen Hänge rund zehn Häuser abgerissen worden.

Die Einschränkungen dürften noch mehrere Tage andauern. Für den Bahnverkehr nach Norden verschärft zudem die ab Freitag geplante Sperrung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Rom–Florenz wegen Wartungsarbeiten die Lage. Die Bahngesellschaft Trenitalia empfiehlt Reisenden, sich im Voraus zu informieren, und bietet bei Stornierungen eine vollständige Rückerstattung an.