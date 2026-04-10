„Als professionelle Tänzerin gehört die Bewegung zu meinem Leben, seit ich denken kann“, schreibt Barbara Motschiunik-Adametz auf ihrer Website. Die Tänzerin lebte für die Bewegung, ging nun aber viel zu früh von dieser Welt. Die Klagenfurterin wurde nur 52 Jahre alt.

Bereits im Alter von fünf Jahren hat Motschiunik-Adametz mit dem Kindertanz und Ballett begonnen. Nach einer Ausbildung zur Kleinkindpädagogin absolvierte die Klagenfurterin die Ausbildung zur zeitgenössischen Tänzerin und Tanzpädagogin am Bruckner-Konservatorium in Linz. Den erfolgreichen Abschluss durfte sie im Jahr 1998 feiern.

Sie tourte quer durch die Welt

Danach machte sie sich an die Arbeit. Sie durfte mit Christine Gaigg in Wien, mit Micha Purucker in München oder Charles Linehan in London tanzen. Zehn Jahre lang war Motschiunik-Adametz auch Mitglied der „Editta Braun Company“ in Salzburg. Tourneen führten sie von Pakistan und Kanada über Ägypten bis hin zu Seoul quer durch die ganze Welt. An der „Salzburg Experimental Academy of Dance“ durfte die Klagenfurterin gleichzeitig unterrichten, an ihrer Alma Mater in Linz gab sie Workshops.

„Wir waren über zehn Jahre lang ein enges, künstlerisches Team, haben gemeinsam die wildesten Tourneen genossen und überstanden. Und wir waren Freundinnen“, verabschiedet sich Choreografin und Tänzerin Editta Braun von der Klagenfurterin in den Sozialen Medien. „Barbara Motschiunik-Adametz ist seit 1999 in meinem Herzen und wird es immer sein.“

Die Klagenfurterin verstarb bereits am 17. März im 53. Lebensjahr in Sulz im Wienerwald. Dort lebte sie bis zuletzt mit ihren Kindern und ihrer Familie. Die Urnenverabschiedung findet am 11. April um 13 Uhr in der Filialkirche Hörtendorf-St. Margareten statt. Die Aufbahrung findet am 10. April um 15 Uhr in der Zeremonienhalle Hörtendorf statt.