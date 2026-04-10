Hält der Waffenstillstand im Iran? Führt er zu einem stabilen Frieden und bleibt die für die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormuz offen? Derzeit ist vieles unsicher und jeder einzelne spürt die geopolitischen Verwerfungen im Alltag. Schmerzhaft deutlich wird es seit Anfang März beim Tanken, das erheblich teurer geworden ist. Groß ist die Hoffnung, dass die Spritpreise bald wieder sinken und die zarten Anzeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs nicht durch explodierende Gas- und Ölpreise zunichte gemacht werden. Energie-Marktexperte Johannes Benigni warnt jedoch vor verfrühtem Optimismus: „Selbst, wenn es rasch zu einem Frieden kommt, werden die Preise nicht auf das Niveau vor dem Krieg zurückkehren.“ Denn durch den Krieg wurden im Mittleren Osten Raffinerien und Ölinfrastruktur zerstört. Manche Anlagen wurden gestoppt. Der Wiederaufbau bzw. das Hochfahren der Anlagen werde Zeit brauchen. „Wir können davon ausgehen, dass man jedenfalls dieses Jahr mit Reparaturen beschäftigt sein wird“, meint Benigni, Chef des Consultingunternehmens JBC Vienna.

Preistreiber

Der Rohölpreis wird aktuell von vielen genau beobachtet, doch darin sieht der Experte nicht das größte Problem, weil es alternative Bezugsmöglichkeiten gibt. „Die Diesel-Margen sind die Preistreiber, die doppelt so stark gestiegen sind, wie der Rohölpreis“, meint er. Eine rasche Entspannung sei auch hier nicht zu erwarten und auf Diesel-Importe aus dem Mittleren Osten sei man angewiesen, da man sich in Europa nicht zur Gänze selbst versorgen kann. Auch beim Kerosin bleiben die Preise hoch.

Beim Gas hegt der international tätige Experte, der sowohl Energieunternehmen als auch Staaten berät, noch eine gewisse Hoffnung. Im Herbst wird Österreich wieder seine Gasspeicher füllen müssen. So günstig, wie erwartet, weil man mit einem Überangebot durch größere Mengen aus Amerika und Katar gerechnet hat, werde man das zwar nicht können. „Aber wenn Katar Gas liefern kann, entspannt sich die Lage. Im günstigen Fall werden wir so einen Preis wie im letzten Winter mit 30 bis 40 Euro pro Megawattstunde haben“, sagt Benigni. Fallen Importe aus Katar länger weg, werde es jedoch heikel. Denn seit den Sanktionen gegen Russland haben Gasimporte aus Katar für Österreich massiv an Bedeutung gewonnen. Eine gute Nachricht gibt es auch. Die Energieversorgung sieht Benigni nicht in Gefahr. Sie werde jedoch eine Frage des Preises sein.

Viel Handlungsspielraum für Europa sieht Benigni in der aktuellen Situation nicht. In diesem Zusammenhang kritisiert der Energie-Marktexperte die Politik der EU als „moralisierend und nicht interessensbasiert“. Doch damit stoße Brüssel letztendlich an die Grenzen, da man nicht alle Lieferanten ausschließen und auch nicht wichtige Partner wie Amerika mit Sanktionen belegen könne. Zusätzlich verschärft werden könnte die Situation 2027, wenn das Lieferkettengesetz und die Methanverordnung in Kraft treten, gegen die sowohl die USA als auch Katar Widerstand angekündigt haben.

Taco-Trade

Unabhängig von der Entwicklung im Iran werde US-Präsident Donald Trump die EU weiter in Atem halten, meint Benigni. Denn Taco-Trade (Akronym für „Trump always chickens out“) , also Trumps hühnerhaftes Hin und Her in der Handelspolitik, werde weiter für Verunsicherung sorgen. Die EU sei aufgrund ihrer langen Entscheidungsprozesse zu schwerfällig, um damit gut umzugehen.

Vorstöße wie zuletzt von Bundespräsident Alexander van der Bellen, den Ausbau der erneuerbaren Energie voranzutreiben, könne er „nachvollziehen“. Letztendlich seien solche Aussagen jedoch „populistisch“, sagt Benigni, der sich selbst einen „Energiepragmatiker“ nennt. Denn bis 2050 werde noch immer mehr als 50 Prozent der Energie weltweit durch fossile Brennstoffe erzeugt werden. Mit den Zielvorgaben zur Klimaneutralität mache die EU „Deindustrialisierung zum Programm“, meint er. Denn während es weder in den USA noch in China solche Auflagen gibt, treibe die EU-Politik damit die Energiepreise in die Höhe und die Unternehmen ins Ausland. Nachvollziehen könne er diese Strategie angesichts der sechs Prozent Anteil der EU am weltweiten CO2-Ausstoß nicht. Der Ausbau der Erneuerbaren werde mehr Zeit brauchen und müsse vor allem Hand in Hand mit dem Netzausbau gehen.