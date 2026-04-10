Zwischen 2016 und 2024 stand Abdulah Ibraković in insgesamt 133 Spielen des Kapfenberger SV als Trainer an der Seitenlinie – in drei Amtszeiten wohlgemerkt. Nachhaltig in die kollektive Erinnerung der Fans der „Falken“ hat sich jedoch wohl seine letzte eingebrannt. Als Ibraković das Ruder beim Zweitligisten im Herbst 2022 übernahm, stand dieser mit zwei Unentschieden, neun Niederlagen und keinem Sieg bereits mit dem Rücken zur Wand. Unter ihm gelang die Trendwende und ein historischer Klassenerhalt.

Dreimal war Ibraković als Trainer des Kapfenberger SV tätig © GEPA pictures/ Oliver Lerch

Bis Herbst letzten Jahres war Ibraković als Berater beim FK Sarajevo tätig. Aktuell ist er „frei“, wie er selbst sagt. Seinen Wiedereinstieg ins Fußballgeschäft peilt er für den Sommer an. Denn: „Ohne Fußballfeld geht es nicht.“ Aktuell zeigt sich dies auch an anderer Stelle, denn der 55-Jährige setzt gemeinsam mit seiner Frau Erna ein Projekt um, bei dem das „runde Leder“ nur eine Nebenrolle spielt. Das Ehepaar hat das Lokal „SC-Treff“ in Bruck an der Mur gepachtet, wo die Familie seit Längerem verankert ist.

Umfangreiches Konzept

Dieses steht in Sichtweite zum Murinselstadion, der Heimstätte des Landesligisten SC Bruck. Aktuell ist es noch eine Baustelle, die Wiedereröffnung mit neuem Namen, neuer Einrichtung und neuem Konzept ist jedoch bereits für Anfang Mai geplant. „Die Leute vom SC Bruck haben mich überredet und gesagt, ich soll es machen und das Areal beleben“, erzählt Ibraković, der sich mehr als Investor bezeichnet. Das Tagesgeschäft sollen Erna und Lisa Deutscher führen.

„Es war schon immer mein Traum, selbst ein Restaurant zu haben und wir planen es bereits seit zwei Jahren. Wegen den Kindern haben wir noch gewartet, aber nun ist es soweit“, erzählt Erna Ibraković. „Mein Plan ist es, die zwei Kulturen Österreich und Bosnien zu verbinden.“ Die Familie stammt von dort, hat aber mittlerweile den österreichischen Pass. Kulinarisch soll es ein „Best of“ beider Küchen mit täglichem Mittagsmenü angeboten werden und zusätzlich neben dem Restaurant und Biergarten ein eigener Pub-Bereich entstehen.

Abdulah Ibraković bezeichnet seine Rolle selbst als die eines Investors, werkt aber selbst beim umfassenden Umbau mit © KLZ / Tobias Graf

Die Verbindung will man auch im Namen „Restaurant & Pub Monarchie Han“ festhalten, wobei „Han“ das bosnische Wort für „Gasthof“ ist und „Monarchie“ an eine Zeit erinnern soll, als Bosnien und die Herzegowina noch zu Österreich-Ungarn gehört haben. Bis auf Mittwoch soll es an allen Tagen geöffnet haben. An Wochenenden will man ab und an auch Live-Musik oder einen DJ ins Lokal holen. Und auch die Fußball-WM im Juni, bei der passenderweise sowohl Bosnien und Österreich qualifiziert sind, möchte man mitnehmen. Man plant unter anderem ein „Public Viewing“.

SC Bruck froh über Wiederbelebung

„Wir haben keine bestimmte Zielgruppe, es soll ein Treffpunkt für alle werden“, sagt Lisa Deutscher. Sie kennen Bruckerinnen und Brucker noch von der „SpielzeugLade“, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Markus betrieben hat. Sie ist nun selbstständige Social-Media-Managerin, leitet unter anderem den Bereich „Presse und PR“ beim SC Bruck. Dort ist Markus Deutscher seit April 2025 der Obmann. Auch er freut sich über die neuen Nachbarn. „Wir sind als Verein sehr froh, dass sich ein Fußball-Fachmann neben uns ansiedelt.“