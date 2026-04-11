Es sollten ein paar entspannte Tage zu Ostern in einem Hotel nahe Rimini werden. Tatsächlich endete der Urlaub für eine Familie aus San Benedetto del Tronto in einer Tragödie. Am Donnerstag verstarb der 12-jährige Sohn, nachdem ihn die Ärzte für hirntot erklärt hatten. Vier Tage lang hatte man um das Leben des Buben gekämpft - leider vergeblich.

Der Whirlpool eines Hotels in Pennabilli wurde für das Urlauberkind am Ostersonntag zur tödlichen Falle. Gegen 10.30 Uhr wurde sein Fuß, Berichten zufolge, in einen Filterauslass gesogen, als gerade die Hydromassagefunktion aktiv war. Fast fünf Minuten soll der 12-Jährige unter Wasser gefangen gewesen sein. Erst dann gelang es Hotelangestellten, den Strom und damit die Pumpe abzuschalten. Der Bub wurde aus dem Whirlpool geborgen und von Rettungskräften fast 40 Minuten lang wiederbelebt. Anschließend wurde er auf die Intensivstation des Infermi-Krankenhauses in Rimini gebracht.

Ermittlungen wegen Totschlags

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingeleitet. Laut italienischer Nachrichtenagentur ANSA wird von Totschlag ausgegangen. Denn offenbar fehlten wichtige Schutzgitter vor den Filtern, die bei Betrieb des Whirlpools erheblichen Unterdruck erzeugen können. Warum diese entfernt wurden, muss erst geklärt werden. Das Schwimmbad des Hotels wurde vorübergehend gesperrt.