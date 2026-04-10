Am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr wurden die Feuerwehren Winklern und Iselsberg-Stronach gemeinsam mit der Polizei, dem Roten Kreuz und dem Feuerwehrarzt zu einem Einsatz am Penzelberg in Winklern alarmiert. Auslöser war ein abgestürztes landwirtschaftliches Fahrzeug, ein sogenannter Muli. Ein Landwirt war beim Rückwärtsfahren von einem Weg abgekommen, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug.

Der Mann setzte selbst den Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand er sich bereits außerhalb des Fahrzeugs und hatte nur leichte Verletzungen erlitten. Ein weiterer Absturz konnte durch die Rungenaufbauten sowie einen am Fahrzeug montierten Kran verhindert werden. Die Feuerwehren sicherten den Muli und stellten ihn wieder auf.