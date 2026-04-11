Johannes Ortner lebte für den Motorsport. In den späten 1950er-Jahren startete er bei Bergrennen und Rallyes und galt zu seiner Zeit als einer der besten Bergfahrer Österreichs. Der Kärntner wurde zwei Mal Berg-Europameister, war vielfacher Staatsmeister, 1966 Kärntens Sportler des Jahres, schaffte fünf Beschleunigungs-Weltrekorde und gewann in seiner eindrucksvollen Karriere unzählige Rennen. Zwei davon auf dem Dobratsch – 1970 und 1971, in jenen Jahren, in denen er auch zum europäischen Berg-Titel raste. Noch im selben Jahr beendete Ortner, der mit Niki Lauda eine enge Verbindung pflegte, seine Karriere. Nun verstarb er im 91. Lebensjahr in Pörtschach.

Johannes Ortner war erfolgreicher Motorsportler © Kk

Autohäuser in Klagenfurt und Villach

Ortner erlangte nicht nur mit seinen Erfolgen im Motorsport Bekanntheit. Der Pörtschacher gründete im Jahr 1964 die gleichnamige Autowerkstätte in Villach und wurde Vertragspartner von Steyr-Puch. Mit dem Geld, das er wenig später als Werksfahrer für Fiat-Abarth verdiente, eröffnete Ortner im Jahr 1968 einen neuen Betrieb in der Piccostraße. Im Jahr 1992 stand die Neugründung des Autohaus Ortner in Klagenfurt an, während wenige Jahre später das große 30-Jahr-Jubiläum und der Umbau in Villach bevorstanden. 1995 verabschiedete sich Ortner in die Pension. Das Autohaus in Villach ist noch immer in familiärer Hand.

Seinen Lebensabend verbrachte er in Pörtschach am Wörthersee. „Mit zwei Kindern und vier Enkerln ist der Familienkreis inzwischen beachtlich gewachsen – ein großer persönlicher Reichtum, auf den er mit berechtigtem Stolz zurückblickt“, sagte Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) im Vorjahr, als sie ihm zum 90. Geburtstag gratulierte. Nun verstarb der Unternehmer und Motorsportpionier, die Urnenverabschiedung fand bereits im engsten Familienkreis statt.