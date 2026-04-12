Vor rund 15 Jahren fiel Rudolf Lassnig eine Veränderung der Haut an seiner Nase erstmals auf. Zunächst dachte der gebürtige St. Veiter, es sei ein harmloses Wimmerl. Als dieses aber nicht verschwinden wollte, suchte der heute 76-Jährige einen Arzt auf. Einen kleinen Schnitt später, verließ Lassnig wieder die Ordination. Doch das Gewächs kam wieder und erneut legte der Mediziner das Messer an. „Die Abstände, dass das Geschwür wieder auftauchte, wurden immer kürzer, die Arztbesuche dafür immer öfter“, erinnert sich Lassnig zurück. Bis zu jenem Tag, im Feber des Vorjahres, an dem der pensionierte Leiter der Flughafenfeuerwehr mit einer Überweisung die plastische Chirurgie des Klinikums Klagenfurt aufsuchte.

Dort erhielt der dreifache Vater und mittlerweile dreifache Großvater und Urgroßvater die Diagnose: Basaliom, der häufigste „weiße“ Hautkrebs, der zwar selten metastasiert, aber lokal Gewebe zerstören kann. So wie eben bei Rudolf Lassnig, der in der Gemeinde Magdalensberg lebt. „Der Knorpel war nämlich bereits angegriffen“, erinnert er sich. Die wildesten Gedanken gingen dem Kärntner durch den Kopf. „Mir war durchaus bewusst, dass mir im schlimmsten Fall die Nase entfernt werden muss.“

So weit kam es zum Glück nicht. „Beim ersten Mal wurde ein Teil des Knorpels großflächig herausgeschnitten“, erinnert sich der Pensionist an den ersten Eingriff im Klinikum. Doch das war offensichtlich zu wenig. Vier weitere Operationen binnen weniger Wochen folgten. Immer wieder plagten ihn Zweifel, ans Aufgeben dachte er aber nie – im Gegenteil. Heute fehlt ihm zwar der Knorpel im linken Nasenflügel, ein Teil der Haut, die ebenfalls entfernt werden musste, wurde durch Gewebe aus der Stirn ersetzt. Eine Narbe vom letzten, aber schwersten Eingriff, blieb.

Arzt konnte Versprechen halten

Nur wenige Tage nach der letzten Operation konnte Lassnig bei der offiziellen Eröffnung des „Wolfgang-Puck-Platzes“ in St. Veit teilnehmen. Mit dem Starkoch drückte der 76-Jährige einst die Schulbank. „Dass ich da dabei sein konnte, dafür bin ich dem gesamten Team der Abteilung des Klinikums unendlich dankbar“, richtet er diese Worte in erster Linie an den Abteilungsvorstand Matthias Rab. Dieser gab Rudolf Lassnig das Versprechen, seinen Schulfreund an jenem Tag wieder treffen zu können.

„Heute nehme ich es so, wie es ist“, hat sich der Magdalensberger mit seinem Schicksal abgefunden. Halt in dieser schweren Zeit gab ihm seine Familie, vor allem Ehefrau Monika, mit der er seit 57 Jahren glücklich verheiratet ist. Seit 19. August des Vorjahres gilt er übrigens als geheilt. Einschränkungen hat er keine – weder beim Atmen, noch beim Geruchssinn, nur eben die kleine Deformation auf der linken Nasenseite. Dennoch hat seine Krankheit seine Einstellung verändert. „Man soll lieber einmal mehr zum Arzt gehen“, gibt der 76-Jährige anderen mit auf den Weg. Und: „Einfach nie aufgeben und den Ärzten vertrauen. Mich hat der Krebs nicht in die Knie zwingen können.“