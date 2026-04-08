Einen Termin bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt zu bekommen, kann zur Geduldsprobe werden – vor allem im Kassensystem. Ein schneller Rundruf der Kleinen Zeitung in Klagenfurt und Umgebung zeigt nämlich, wer als Neupatientin einen schnellen Termin zur Vorsorgeuntersuchung möchte, muss Glück haben.

Mit der Bitte um einen Termin wurden sechs der insgesamt neun Praxen kontaktiert, die im Bezirk auf Kasse abrechnen. Insgesamt gibt es 34 Gynäkologen im Klagenfurter Raum. Bei einer Ärztin hätte man aufgrund einer kurzfristigen Absage sogar am nächsten Tag zur Untersuchung kommen können – allerdings nur mit Verweis auf eine Erstuntersuchung. Bei drei anderen Ordinationen reichen die Wartezeiten dagegen von Juli bis Dezember. Nur in einer Ordination kam am Telefon eine klare Absage für einen Termin: „Tut mir leid, wir nehmen aktuell keine neuen Patientinnen mehr auf.“

Laut Ärztekammer-Präsident Klaus Mitterdorfer melden Patientinnen keine Probleme © GEPA/Thomas Fuernholzer

Alle Planstellen sind besetzt

Keine Beschwerden seitens der Patientinnen sind allerdings bei der Kärntner Ärztekammer bekannt, wie zumindest Direktor Klaus Mitterdorfer erklärt. Und die Bezirke Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land würden im Vergleich zu anderen Regionen bei den Kassenstellen sogar gut da stehen, denn „alle Planstellen sind aktuell besetzt“. Für etwa 160.000 Bewohnerinnen gibt es neun Kassenärzte, dazu kommen noch 25 Gynäkologinnen und Gynäkologen mit anderen Verträgen beziehungsweise in Privatordinationen. „Die Bedarfssituation liegt allerdings bei der Kasse“, verweist Mitterdorfer auf die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Diese allerdings reagierte nicht auf eine Anfrage der Kleinen Zeitung.

Gabriele Himmer-Perschak ist Fachgruppen-Obfrau der Gynäkologinnen und Gynäkologen in Kärnten. Auch ihr sind nur vereinzelt Beschwerden von Patientinnen bekannt. „In akuten Fällen bekommt man immer sofort einen Termin“, spricht die Fachärztin, die selbst eine Praxis in Klagenfurt betreibt, im Namen ihrer Standeskollegen. Längere Wartezeiten würden sich durch alle Facharztbereiche ziehen. Im Gegensatz zu den Bereichen der Augenheilkunde und Dermatologie sei die Terminvergabe auch bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung noch überschaubar. Verändert habe sich allerdings das Verhalten der Patientinnen: „Viele machen einen Termin aus, nehmen diesen aber nicht wahr und blockieren damit einen anderen Termin.“

Auffallend ist der Geschlechterwandel im Bereich der Gynäkologie. Immer mehr Frauen würden sich diesem medizinischen Fachgebiet in ihrer Ausbildung widmen. „Fast alle Ausbildungsstellen sind weiblich besetzt“, weiß Himmer-Perschak. Ärzte in der Gynäkologie würden mittlerweile als Exoten gelten. „Sechs von sieben Planstellen sind mittlerweile von Frauen besetzt.“ Diese Entwicklung sei im Sinne der Patientinnen, denn es handelt sich bei einem Besuch beim Frauenarzt immerhin um eine sehr persönliche Angelegenheit.