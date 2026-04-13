Die Beschädigung eines Strommasts der 132-kV-Leitung in der Provinz Udine im Bereich Tolmezzo-Paluzza unweit der Kärntner Grenze wirft weiterhin viele Fragen auf. Der Strommast sei „nicht durch natürliche Ursachen zu Boden gegangen“, teilten die Behörden mit. Die Basis des Mastes wurde offenkundig mit einer Brennschneidflamme abgetrennt. Ein Sabotageakt, der wohl auf die Energieversorgung Mitteleuropas abzielte, denn die Pipeline ist u. a. für Österreich von überragender Bedeutung.

Talüberquerung bei Matrei in Osttirol © IMAGO/Trfilm Via Imago-images.de

Der Strom der Leitung speist das Netz der Transalpinen Ölpipeline (TAL). Die Ermittlungen der Carabinieri laufen auf Hochtouren. Unter anderem werden Fachleute der italienischen Netzgesellschaft TERNA befragt. Der Schaden hatte Auswirkungen auf die Ölpipeline, die für drei Tage den technischen Betrieb einstellen musste. Rohöllieferungen an Raffinerien in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik wurden unterbrochen.

„Wieder in Vollbetrieb genommen“

In einer Aussendung erklärt man am Montag seitens TAL, man sei am 25. März über die Notwendigkeit der vorübergehenden Abschaltung der Pumpstation Paluzza informiert worden. Die beschädigte Stromleitung habe sich in deutlicher räumlicher Distanz zur Pipeline befunden. „Der Betrieb der TAL wurde daraufhin ordnungsgemäß und kontrolliert heruntergefahren. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten durch TERNA innerhalb von drei Tagen konnte die Pipeline planmäßig wieder in Vollbetrieb genommen werden.“

Die Infrastruktur der TAL-Pipeline wurde nicht beschädigt, bestehende Versorgungssysteme und Lagerbestände bei den belieferten Raffinerien federten während des temporären Betriebsstopps den Ausfall ab. Derzeit sei die Versorgung stabil, so TAL.

Die Ölpipeline bei Matrei in Osttirol © Schwinghammer

„Ohne Pipeline in Österreich kein Öl“

Laut österreichischem Energieministerium habe zu keinem Zeitpunkt eine kritische Versorgungslage für Österreich bestanden. Die OMV-Raffinerie in Schwechat verfügte über ausreichend Rohöl, um den Vollbetrieb aufrechtzuerhalten. Auch die Pflichtnotstandsreserve musste nicht angegriffen werden. Der überwiegende Teil der Pflichtnotstandsreserve werde in Österreich gelagert, ein Teil im italienischen Triest, wobei der genaue Anteil aus „Gründen der Sensibilität“ nicht mitgeteilt werde.

Die TAL deckt rund 90 Prozent des nationalen Rohölbedarfs ab und gilt als kritische Infrastruktur. Die OMV in Schwechat bezieht mehr als 90 Prozent der verarbeiteten Menge an Rohöl, rund acht Millionen Tonnen, über die Pipeline. Ölmarktexperte Johannes Benigni: „Diese Versorgung ist essenziell, weil ohne diese Pipeline haben wir in Österreich quasi kein Öl, außer das, was wir selber fördern.“

Hohe Sicherheitsvorkehrungen entlang der Pipeline

Laut einer TAL-Sprecherin sollen nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen an der Pipeline gestärkt werden. Diese würden bereits den höchsten Standards entsprechen, die für Infrastrukturen dieser Art vorgesehen sind. Als Technologieführer setze die TAL-Gruppe „auf modernste Steuerungs- und Überwachungssysteme“.

TAL-Pipeline ist seit 1967 in Betrieb

Die TAL-Pipeline ist 753 Kilometer lang und seit 1967 in Betrieb. Sie transportiert Rohöl vom Hafen in Triest nach Deutschland, Österreich und in die Tschechische Republik und versorgt insgesamt acht Raffinerien mit Öl, darunter jene der OMV in Burghausen in Deutschland und in Schwechat. Die TAL kommt an der kärntnerischen-italienischen Grenze in Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor nach Österreich. Von den insgesamt 753 Kilometern Leitungslänge verlaufen 161 Kilometer durch Kärnten, Tirol und Salzburg.

10.000 Tanklastwagen pro Tag

Die Pipeline transportierte 2025 insgesamt 41,6 Millionen Tonnen Rohöl – größtenteils unterirdisch. Mit dem Rohöllaufkraftwerk Taimeralm gewinnt sie rund 11,5 GWh Strom direkt aus dem Rohöldurchfluss CO2-freie Energie. Mit diesem Durchfluss steigerte die TAL die Werte des Vorjahres um 3,4 Prozent und erreicht wieder Vor-Pandemie-Werte. Umgerechnet entspricht dies einem Aufkommen von mehreren tausend Tanklastwagen täglich.

Das TAL-System trage „maßgeblich zur Energieversorgung von Bayern und Baden-Württemberg, Österreich und der Tschechischen Republik bei und spielt dadurch eine strategisch wichtige Rolle für die europäische Wirtschaft“, heißt es auf der TAL-Website.

Österreich-Sitz in Matrei

Die TAL-Gruppe besteht aus drei Ländergesellschaften mit Hauptsitzen in Italien, Österreich und Deutschland. Der Sitz der TAL Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H. befindet sich in Kienburg bei Matrei in Osttirol. Die TAL beschäftigt in Österreich 26 Mitarbeiter. Zusätzlich tragen regionale Partnerunternehmen entlang der Trasse zur laufenden Wartung, Überwachung und technischen Integrität der Pipeline bei. Die Verwundbarkeit der Pipeline soll so minimiert werden.