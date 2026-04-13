Die Wintersaison auf der Klagenfurter Hütte ging dieser Tage zu Ende und damit auch die Ära Heinz Schüttelkopf, der die Hütte auf rund 1700 Meter Seehöhe vorübergehend betrieben hat. Mit Gottfried Hiebler glaubt der Alpenverein Klagenfurt endlich einen passenden Pächter für die Schutzhütte gefunden zu haben. Denn die Suche nach einem geeigneten Hüttenwirt gestaltete sich in der Vergangenheit mehr als schwierig, die Pächter haben sich sprichwörtlich die Türklinke in die Hand. Heinz Schüttelkopf, der die Hütte vor dem Umbau selbst elf Jahre lang führte, übernahm quasi als „Notlösung“ die Bewirtschaftung der Klagenfurter Hütte, rettete damit sozusagen die Wintersaison und sorgte damit für eine positive Entwicklung der Besucherzahlen.

Nun tritt mit Gottfried Hiebler ein Steirer in die Fußstapfen des erfahrenen Gastronomen. Der 56-Jährige übernimmt die Hütte mit 1. Juni und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. „Freunde betreiben eine Hütte auf der Tauplitzalm und da habe ich gewusst: Das will ich auch einmal machen“, erzählt der Vater von zwölfjährigen Zwillingsmädchen im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Erfahrung bringt er zu Genüge mit. Mit dem Abschluss der Kochlehre in der Tasche, stand der Grazer auch während seiner Zeit beim Bundesheer und später als UN-Soldat auf den Golanhöhen in der Küche. Danach wechselte Hiebler in die Sicherheitsbranche, stand unter anderem im Dienste eines Prinzen von Saudi-Arabien.

Erfahrung in Gastronomie und Management

20 Jahre später kehrte Hiebler auch dieser Branche den Rücken und heuerte zunächst bei den Casinos Austria an, später bei Casinos Austria International und war im Zuge dessen in Las Vegas, Chile, Argentinien und auf den Philippinen tätig. In Manila beispielsweise baute er das fünftgrößte Casino mit auf und war für 1200 Mitarbeiter verantwortlich. Aktuell lebt der zweifache Vater aber in Vorarlberg und arbeitet für ein Casino im Fürstentum Liechtenstein.

Mit seinem Engagement auf der Klagenfurter Hütte in den Karawanken möchte er seine berufliche Laufbahn auch abschließen. „Für mich hat meine Erfahrung im Gastgewerbe und Management gesprochen und, dass ich technisch versiert bin“, ist der 56-Jährige, der sich gegen einige Bewerber durchsetzen musste, überzeugt. Kulinarisch setzt Hiebler auf Tradition und schließt an die Karte seines Vorgängers an. So wird auch er seinen Gästen – im Durchschnitt zählt das bei Bergsteigern, Wanderern, Mountainbikern und Familien beliebte Ausflugsziel 300 bis 400 Tagesbesucher – Schweinsbraten, Selchwürsteln, Gulaschsuppe, Bretteljause, Ritschert, Strudel, Kaiserschmarren und Scheiterhaufen, aber auch vegetarische Gerichte anbieten.

Unterstützt wird Gottfried Hiebler von zwei Mitarbeitern und zwei Aushilfen. Positiv sieht er die Buchungslage für die Saison, nämlich momentan 700 Nächtigungsbuchungen. „Mir ist wichtig, dass wieder mehr Einheimische auf die Hütte kommen“, erklärt der neue Hüttenwirt seine oberste Prämisse bei der Bewirtschaftung.