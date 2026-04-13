Während nach den ersten 100 Festtagen und der Jubelstimmung die Koralmbahn langsam in den Regelbetrieb übergegangen ist und die steirischen Sozialpartner einstweilen auf eine dritte Röhre als Bypass für den Kfz-Verkehr im Plabutschtunnel drängen, geht mit dem Semmering-Basistunnel für die Südbahn ein weiteres Jahrhundertprojekt in die unterirdische Zielgerade.

Eine parlamentarische Anfrage an Verkehrsminister Peter Hanke durch Bundesrat Peter Samt (FPÖ) fördert nun detailreich den Status Quo des Megaprojektes zutage. Der Durchschlag beider Röhren ist ja schon im Herbst 2024 geschafft worden. Ursprünglich war für dieses Jahr ja die Inbetriebnahme geplant. Diese hat sich bekanntlich durch „Rechtseinsprüche sowie die angetroffenen geologischen und hydrologischen Herausforderungen im Berg“ auf 2030 verschoben.

Projekt: Nach Verzögerungen hält der Fahrplan jetzt

Diese Herausforderungen sind unter anderem auch eine deutliche Kostensteigerung geschuldet. Statt der im Jahr 2011 beschlossenen 3,1 Milliarden Euro liegt man inzwischen inklusive „Altprojekten“ wie Begleit- und Pilotstollen sowie Planungen bei 4,4 Milliarden Euro. Diese Steigerungen hat der Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur AG in den Jahren 2021 bis 2023 in drei Tranchen abgesegnet. Die gute Nachricht: Weder bei den Projektkosten noch beim Fertigstellungsjahr mit Ende 2029 zeichnen sich aktuell weitere Erhöhungen oder Verzögerungen ab.

Verkehrsminister Peter Hanke © APA / Roland Schlager

Ende des Vorjahres vermeldeten die Bauherren, dass auch die Beton-Innenschale der Röhren so gut wie fertiggestellt ist. Damit ist tatsächlich die letzte Bauphase gestartet: der Einbau der technischen Tunnelausrüstung inklusive der Gleise. Ab 2030 ersparen sich Zugfahrer von Graz nach Wien 30 Minuten Fahrtzeit. Durch die 5G-Mobilfunkausrüstung wird dann auch Arbeiten, Internetsurfen und Telefonieren uneingeschränkt möglich sein, was aktuell auf der historischen Ghegabahn über den Semmering fast unmöglich ist. Diese bleibt als UNESCO-Welterbe erhalten und in Betrieb – auch als Ersatzstrecke bei Wartungen im Semmering-Basistunnel.

Bundesrat Peter Samt (FPÖ) © KLZ/Thomas Topf

Mit dem Semmering-Basistunnel wird eine Engstelle des Baltisch-Adriatischen Korridors beseitigt, erläutert Minister Hanke in der Anfragebeantwortung: „Gemeinsam mit der Koralmbahn entsteht damit auf österreichischem Staatsgebiet eine durchgehende Hochleistungsachse.“ FPÖ-Bundesrat Samt zeigt sich über den Status Quo und auch die Kosten-Transparenz des „Jahrhundertprojektes“ erfreut und sieht „gerade für das obere Mürztal große Chancen“: „Jetzt liegt es an der Region selbst, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um diese Potenziale bestmöglich zu nutzen und Wertschöpfung vor Ort zu sichern. Wichtig ist auch, dass die Stadt Mürzzuschlag bei künftigen Fahrplanüberlegungen immer eine zentrale Rolle spielt.“