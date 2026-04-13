Der Geschäftsführer der ORF-Werbevermarktungstochter ORF-Enterprise, Oliver Böhm, wurde vom ORF vorläufig beurlaubt. Entsprechende Informationen der „Kleinen Zeitung“ vom Freitag wurden nun gegenüber anderen Medien bestätigt.

Auslöser sind Vorwürfe, die eine Compliance-Prüfung nach sich ziehen. Dazu sollen interne und externe Fachleute herangezogen werden. Ergebnisse dieser Untersuchung liegen derzeit noch nicht vor. Der ORF kündigte an, über weitere Schritte erst nach Abschluss der Prüfung zu entscheiden und diese anschließend zu kommunizieren.

Oliver Böhm verantwortet als Geschäftsführer der Vermarktungstochter einen erheblichen Teil der ORF-Erlöse – rund ein Fünftel des Gesamtaufkommens. Die klassischen Werbeeinnahmen des ORF beliefen sich im Jahr 2025 laut Jahresbericht auf 188,7 Millionen Euro über Fernsehen, Radio und Online. Hinzu kamen 36,4 Millionen Euro aus Sonderwerbeformen.

Böhm steht seit 2013 an der Spitze der ORF-Werbevermarktung. Laut aktuellem Transparenzbericht zählt er zu den bestbezahlten Führungskräften des Hauses.