Es klingt wie eine Geschichte aus einem Roman. Istrien im Juli 1983, Musik, die durch die Gassen tönte, volle Tavernen und tanzende Menschen – mittendrin der damals 17-jährige Andrej Horvat aus Slowenien. Der junge Mann war mit zwei Freunden nach Pula gereist. Ein Bruder seines Freundes, Roman, der als Koch in einem Hotel in Banjole arbeitete, hatte ihnen Schlafplätze organisiert. „Ein klassischer Rucksack-Trip mit den Jungs, bei dem in den Tag hineingelebt wurde“, erinnert sich Horvat. In einer Bar funkte es zwischen ihm und einer Steirerin. Aus einem Tanz wurde eine gemeinsame Nacht. 40 Jahre später ist Horvat immer noch auf der Suche nach der mysteriösen Steirerin – denn aus der Nacht soll ein Kind entstanden sein.

Wiedergesehen hat er seine Sommerromanze nach dieser Nacht nämlich nie, wie er erzählt. „Wir hatten eigentlich für den darauffolgenden Abend ein Treffen vereinbart, aber das hat nie stattgefunden.“ Ein Mitglied seiner Reisegruppe hatte nach einem Wespenstich eine allergische Reaktion erlitten, der Trip musste abgebrochen werden. „Die anderen waren alle älter als ich, also war ich auf sie angewiesen und konnte nicht in Pula bleiben.“

In seiner Jugend veränderte ein Trip nach Istrien das Leben von Andrej Horvat © Privat

Banjole: Frau soll nach ihm gesucht haben

Bis heute kennt Horvat nur ihren Namen. „Andrea hieß sie.“ Und dass sie aus der Obersteiermark stammt, irgendwo aus der Gegend zwischen Leoben und Bruck. „Sie war damals 22 Jahre alt und hat in der Textilbranche gearbeitet, hat sie mir erzählt.“

Ein Jahr später traf er Roman wieder. „Da hat er mir erzählt, dass Andrea gemeinsam mit ihrem Vater in Banjole nach mir gesucht hat.“ Er habe eine Visitenkarte für Horvat hinterlassen, damit dieser sich melden könne, so der Bruder. Horvat sei unsicher gewesen, erinnert er sich. „Da ich jünger war, haben sie mich oft aufs Korn genommen und sich lustig gemacht.“ Die Visitenkarte erhielt Horvat nie, der Bruder seines Freundes konnte sie in seiner Brieftasche nicht mehr finden. „Deswegen war ich mir erst sicher, dass er mich veräppelt haben muss.“

Heirat und zwei Kinder

Das Leben des jungen Slowenen nahm seinen Lauf; er heiratete, wurde zweifacher Vater. Doch ganz losgelassen hat ihn die Sommerromanze nie. „Ich habe auch meiner Frau gleich am Anfang unserer Beziehung davon erzählt.“ Zehn Jahre vergingen, bis ein Besuch von Roman das Stück Vergangenheit wieder in die Gegenwart katapultierte. Bei einem Besuch von Roman schwor der Mann, dass er Horvat all die Jahre zuvor nicht angelogen hatte.

Andrej Horvat (Mitte) gründete als Erwachsener selbst eine Familie © BERNY

Als seine beiden Kinder die Pubertät erreichten, sprach Horvat mit ihnen über den Sommer 1983. „Beide wollten daraufhin ihr mögliches Halbgeschwisterchen kennenlernen, das hat mich motiviert, die Suche wieder aufzunehmen.“

Jahrelange Suche

Horvat fuhr daraufhin Ende der 90er-Jahre zurück in das Hotel nach Banjole, um sich auf Spurensuche zu begeben. Zwei Mitarbeitende gaben an, sich gut an die Frau zu erinnern. Ein Jahr später verschlug es Horvat dann nach Leoben und Bruck, wo er versuchte, Informationen über Andrea herauszufinden. Er fragte in Lokalen und Betrieben nach, suchte mithilfe von DNA-Tests nach Verbindungen in die Steiermark – erfolglos. Sogar an einen Privatdetektiv wandte sich der Slowene auf der Suche nach seiner Sommerromanze, „aber ich hatte einfach zu wenige Informationen über sie.“

Die Suche nach seiner Sommerromanze verlief im Sand, ein Urlaub mit den Enkeln in Banjole 2025 ließ die Erinnerungen wieder aufflammen. „Ich habe meine Enkel dort am Strand gesehen, an dem ich vor dreiundvierzig Jahren als Jugendlicher unterwegs war und habe mich gefragt, ob dem Kind, dem ich kein Vater sein konnte, etwas fehlt.“ Das schlechte Gewissen plage ihn oft, erzählt er. „So viele Kinder wachsen ohne vollständige Familie auf, es tut mir weh, zu wissen, dass ich für ein Kind vielleicht ein abwesender Elternteil bin.“

Ganz aufgegeben hat Horvat die Hoffnung aber noch nicht. „Vielleicht findet sich jemand in dieser Geschichte wieder.“ Wichtig für Horvat: Der Wunsch nach einem Kennenlernen soll auf Gegenseitigkeit beruhen. „Aber natürlich würde mir das Herz aufgehen, wenn mein drittes Kind mich auch treffen wollen würde.“