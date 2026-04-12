Am Ende blieb ihr nichts anderes übrig: Mit dem kleinen rosa Rollkoffer im Schlepptau ging es flotten Laufschrittes zur „Quarterback Immobilien Arena“ in Leipzig. Denn dort hatte die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng am Samstag einen Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“. Doch der Weg zur Halle gestaltete sich schwieriger als gedacht, Naschenweng stand wegen eines Fußballspiels mit dem Auto im Stau. „Das Hotel ist nur fünf Minuten von der Halle weg und wir sind vor einer Dreiviertelstunde weggefahren“, ließ sie ihre Fans via Instagram wissen.

Also: Raus aus dem Wagen und zu Fuß weiter, um den Auftritt nicht zu versäumen: „Das ist der Albtraum von jedem Musiker: zu spät kommen.“ Schlussendlich hat es doch geklappt – und auch ihr Techniker schaffte es noch rechtzeitig in die Arena. Das Publikum war begeistert vom Auftritt der Kärntnerin, die auch ihren Hit „Kompliment“ in Leipzig zum Besten gab. Ihre Bilanz vom Tag: „Es wird nie fad.“

„Hoamat in mir“

Erst in der Vorwoche präsentierte die achtfache Amadeus-Gewinnerin ihren neuen Song „Hoamat in mir“. Dieser erschien parallel zur TV-Ausstrahlung der Romanze „Herzklang - Zurück zu mir“. In dem Film ist Naschenweng in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen.