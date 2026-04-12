Nach 99 Jahren sagten die Brüder Josef und Johann Erschen Ende März leise Servus – sie schlossen aufgrund ihrer Pensionierung die Tischlerei Erschen in Eberndorf/Dobrla vas, wenn auch schweren Herzens. „Das richtige Beenden eines Unternehmens muss man sich auch leisten können“, erzählten die Brüder vor Kurzem der Kleinen Zeitung. Geld sollte Ende April hoffentlich bei einer Versteigerung vom 24. bis 26. April fließen, wobei unter anderem Maschinen und Werkzeuge erhältlich sind.

Eines von vielen Stücken, die zu erwerben sind © Cavinnash

Versteigert werden zum Beispiel Großmaschinen aus der Tischlerei wie Kantenanleimmaschine, Breitbandschleifmaschine, Heizpresse, Zerkleinerungsmaschine, Holztrocknungsanlage, Bodenschleifmaschinen, Holzbalkenfräse, Furnierklebemaschine, Dickenhobelmaschine, Abrichthobelmaschine oder Tischfräse. Hinzu kommen unterschiedliche Sägen wie Plattensäge, Tischkreissäge und Furniersäge.

Eines von vielen Stücken, die zu erwerben sind © Cavinnash

Bei den großen Maschinen handelt es sich um Marken wie Panhans, Scheer, Lauber, Holz Her, Langzauner, Untha, Kunzle und Kündig. Bei den kleineren Maschinen sind Marken wie Hilti, Makita, Bösch oder Dewalt vorzufinden. Doch auch weitere Utensilien wie Schrauben, Verbinder, Beleuchtungen, Klebe-, Polier- und Pflegemittel, Lackierpistolen, Hobelbänke, Leitern, Kabeltrommeln, Schraub- und Klemmzwingen können bei der Versteigerung ergattert werden.

Eines von vielen Stücken, die zu erwerben sind © Cavinnash

Bei der Auktion ist ausschließlich eine Vorabüberweisung möglich. Wichtig ist auch, dass die ersteigerte Ware am angegebenen Abholtag geholt, beziehungsweise abgebaut werden. Die Besichtigungen finden in der Gewerbestraße 7 in Eberndorf ab Freitag von 24. bis 26. April von 10 bis 12 Uhr statt. Die allgemeine Abholung ist am 29. April von 9 bis 15 Uhr, Großmaschinen und Werkstattwägen sind am 30. April zu holen. Alle Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0664 / 9200482 oder unter schaetzmeister@cavinnash.at. Für die Produkte kann aktuell bereits online unter www.cavinnash.at geboten werden.