US-Präsident Donald Trump hat die sofortige Blockade der Straße von Hormuz durch die US-Marine angekündigt. Außerdem werde jedes Schiff in internationalen Gewässern abgefangen, das eine Gebühr an den Iran für die Durchfahrt der Meerenge gezahlt habe, schreibt Trump auf der Plattform Truth Social.

Zuvor hat es bei den Verhandlungen offenbar nicht gereicht. Zum ersten Mal seit der Islamischen Revolution von 1979 saßen Spitzenvertreter vom Iran und den USA an einem Tisch, um nach fünf Wochen Krieg über Frieden zwischen ihren Ländern zu verhandeln. Rund 21 Stunden dauerte das historische Treffen der Delegationen unter US-Präsident JD Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Doch der Versuch einer Einigung scheiterte. Weder die USA noch der Iran kündigten die seit einigen Tagen geltende Waffenruhe auf, doch sie könnten nun in eine neue Eskalation im Streit um die Straße von Hormus schlittern.

Die gute Nachricht sei, dass die US-Vertreter substanzielle Gespräche mit den Iranern geführt hätten, sagte Vance nach dem Ende der Verhandlungen am frühen Sonntagmorgen im Luxushotel Serena in Islamabad. „Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben.“

Ein „letztes Angebot“

Vance sprach von einem „letzten und besten Angebot“ an die Iraner, dessen Inhalt er für sich behielt. Nun müsse man abwarten, ob Teheran darauf eingehe, sagte er. Der US-Vizepräsident warf den Iranern vor, sie wollten sich nicht auf einen eindeutigen Verzicht auf Atomwaffen und auf die Technologie zu deren Entwicklung festlegen. Das aber sei der Kern der US-Forderungen an die Islamische Republik.

Ghalibaf gab den USA die Schuld am Scheitern der Gespräche. Amerika habe sich „in dieser Verhandlungsrunde“ nicht das Vertrauen der iranischen Delegation erwerben können, schrieb Ghalibaf auf X. Mit der Formulierung ließ er die Möglichkeit weiterer Treffen offen. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Bakaei teilte mit, es habe in Islamabad Teil-Einigungen gegeben, doch bei „zwei oder drei wichtigen Themen“ hätten die Differenzen nicht ausgeräumt werden können. Eine umfassende Einigung bei diesem ersten Treffen sei ohnehin nicht zu erwarten gewesen.

Vermittler Pakistan rief beide Seiten dazu auf, sich weiter an die Waffenruhe zu halten. Allerdings gab es auch keine Verabredung für ein Folgetreffen.

Iranischen und amerikanischen Medienberichten zufolge scheiterten die Gespräche am Streit um die iranische Kontrolle über die Straße von Hormus, der US-Forderung nach Herausgabe von 440 Kilogramm hoch angereichertem Uran aus dem Iran und der iranischen Bedingung, dass die USA rund 27 Milliarden Dollar an eingefrorenen Auslandsguthaben des iranischen Staates freigeben sollen.