Als kurios kann man einen Fall bezeichnen, der am Bezirksgericht Murau verhandelt wird. Vor Gericht steht ein Mann, der selbstständig in der KFZ-Branche tätig ist. Er soll einen Stapler gestohlen haben. Ob er sich schuldig bekennt? „Auf keinen Fall“, sagt der Steirer, der ohne Anwalt, dafür mit Familienmitgliedern und einigen Papieren vor Gericht erscheint. Darunter ein Kaufvertrag für just jenen Stapler, den er eines Nachts gestohlen haben soll.

Wie das möglich ist? Der Beschuldigte macht eines Tages die Bekanntschaft mit jenem Mann, der später den Diebstahl angezeigt hat. „Ich habe immer wieder Reparaturen bei Fahrzeugen für ihn gemacht. Er hat mir versprochen, dass er dafür eine Gegenleistung erbringt.“ Im Vorjahr sei es zum Zerwürfnis gekommen, nachdem der Bekannte begonnen hatte, als Gegenleistung einen Parkettboden zu verlegen und der Angeklagte mit dieser Arbeit alles andere als zufrieden war. Doch das ist eine andere Geschichte.

„Er vertröstete mich mit Schmähs“

Zurück zum „alten einfachen Stapler“, wie der Angeklagte das Gerät beschreibt. Vor rund drei Jahren „hat er mich überredet, dass ich ihm meinen Stapler für einen Monat leihe“. Die Arbeitsmaschine wechselte mit einem professionellen Transport den Standort, fand den rund 55 Kilometer langen Weg aber nicht mehr zurück. „Ich habe ihn immer wieder aufgefordert, dass er ihn zurückbringen soll. Er vertröstete mich mit Schmähs.“

Ende des Vorjahres habe sich eine kostengünstige Möglichkeit aufgetan, die Maschine selbst zu holen. Warum das in der Nacht geschehen ist, fragt Gerichtsvorsteherin Maria Katrin Stadlober. „Es ist mein Eigentum“, antwortet der Beschuldigte. Und: „Ich wollte ihm am nächsten Tag Bescheid geben, dass ich den Stapler geholt habe, aber da hat er schon die Polizei gerufen.“ Zudem vermutet er: „Er hat von Anfang an geplant, mir den Stapler wegzunehmen!“

Erhebung und Aufzeichnungen

Der Mann, der den Diebstahl gemeldet hat, sagt aus. Die Richterin will von ihm wissen: „Wie ist der Stapler zu Ihnen gekommen?“ „Durchs Reden“, meint der Zeuge. Der Angeklagte habe ihm das Gerät angeboten. Man habe nicht konkret über die Sache geredet – der Stapler sei ihm allerdings eine große Hilfe gewesen und es sei der Gedanke gekommen, ihn zu kaufen. Irgendwann habe er ihm etwa 200 Euro gegeben, darüber habe er auch Aufzeichnungen geführt. Diese hat er jedoch nicht dabei, dafür stellt er den Antrag „dass man das Ganze mit Kriminalisten erhebt“.

Die Richterin betont, dass er mehrfach gebeten wurde, besagte Aufzeichnungen zur Verhandlung mitzunehmen. „Frau Rat, geben Sie mir bis morgen Zeit, dann haben Sie alles!“

Eigentum, aber nicht zu 100 Prozent

Wem nun dieser Stapler gehört, hakt die Richterin nach. „Er hat immer gesagt, ich kann ihn behalten.“ Später meint der Zeuge: „Ich habe nie behauptet, dass er zu 100 Prozent mir gehört.“ Es sei Aufgabe des Gerichts zu klären, wie viel vom Stapler ihm und wie viel dem Angeklagten gehöre. Er berichtet außerdem davon, dass ein Dritter Interesse bekundete, ihm das Arbeitsgerät abzukaufen. „Ich habe gesagt, dass das nicht möglich ist, weil der Stapler ja nicht mir gehört.“

Gegen Ende der Verhandlung darf sich der Angeklagte noch einmal äußern. Er wird emotional: „Du bist ein Lügner, schäm dich“, sagt er zu seinem ehemaligen guten Bekannten. Dieser wird aus der Verhandlung entlassen, die Richterin spricht das Urteil: „Sie wollten einfach das zurück, was Ihnen gehört. Dass man das in einer Nacht- und Nebelaktion macht, macht natürlich nicht so ein gutes Bild“, spricht sie den Mann frei.