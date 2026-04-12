In der Südoststeiermark gibt es keine Alm, meinen viele. Irrtum. Unweit der Stadt Feldbach liegt „Die Alm“. Dort oben befindet sich auch eine besondere Villa. 43 Meter lang ist das imposante Gebäude und gut 13 Meter breit. Zum Eingang gelangt man über eine Auffahrt, die Eiben und vier weibliche Statuen säumen, die in der Bildhauerschule in Carrara gefertigt wurden und die vier Jahreszeiten darstellen. Nach dem Drücken der Glocke begrüßt das freudige Gebell von Dackel Bastian, ehe man von Erika und Diethard Bohr hineingebeten wird.

Schon der erste Eindruck gab den Ausschlag

2016 haben die Bohrs die Villa mit rund 550 Quadratmetern Fläche und 8000 Quadratmeter Grund erworben. Nach dem Antritt des Ruhestandes und dem Verkauf seines Unternehmens – Bohr Schleifmittel, führendes Unternehmen im Segment Oberflächenbearbeitung – im Jahr 2013 wollte man weg aus Windorf südlich von Graz in eine ruhigere Gegend. „Wir haben dort eine wunderbare Biedermeier-Villa bewohnt“, so Bohr. Direkt neben dem zweiten Firmenstandort (ab 1976). Präferenz war die Frischluftschneise von Graz, etwa in Rinnegg: Grund erwerben und einen Bungalow bauen.

Dann stieß Bohr auf ein Inserat in der Kleinen Zeitung, das ein Objekt in der Nähe von Graz anbot. Als die Maklerin von Feldbach sprach, war Bohr überrascht, kam aber doch zur Besichtigung. Treffpunkt: Stadtfriedhof. „Da war nichts, was mich beeindruckte“, gesteht Bohr – auch am Weg die Alm hinauf. „Aber als wir dann unten in die Zufahrt eingebogen sind, war klar: da kommt was ganz Besonderes.“

Zusätzliche Investitionen

„Es war keine Frage. Ich habe beschlossen, die Villa zu kaufen“, erinnert sich Bohr. Die ganze Familie kam zur Besichtigung. Die Villa in Windorf wurde verkauft. Zum Kaufpreis für die Villa auf der Alm von rund 1,35 Millionen kamen dann aber noch eine Menge Zusatzkosten und Umbauarbeiten: vom Ausbau des Dachgeschosses inklusive Errichtung eines Stiegenaufgangs über die Verglasung der Veranda bis zu zusätzlichen PV-Modulen, Absturzhilfen und der Errichtung einer Pergola am höchsten Punkt des Grundstücks. So summierten sich die Gesamtkosten letztlich auf rund 2,5 Millionen Euro.

„Am 23. Dezember 2016 sind wir dann eingezogen.“ Alles sei voll mit Umzugskartons gewesen, sagt Bohr. „Wenn man einen Haushalt nach 40 Jahren auflöst, kommt viel zusammen“, sagt seine Gattin. Einiges an Möbeln habe man mitnehmen können, aber längst nicht alles. Bei der Einrichtung habe man alt und modern gemischt. An den Wänden hängen Drucke und Bilder bekannter Künstler (Bresslern-Roth, Stoizner, Zoff). Diethard Bohr ist ein Kunstkenner und -liebhaber, hat viele Antiquitäten gesammelt. In seinem Arbeitszimmer etwa finden sich Möbel aus Biedermeier, Empire und Barock.

Italienisches Flair und ruhige Lage

Das Besondere an der Villa ist für die Bohrs das italienische Flair. Die Bepflanzung mit Zypressen, Oliven und Eiben, wie in der Toskana. „Und es ist eine wunderbare Ruhelage mit Sonnenschein den ganzen Tag“, hebt Bohr hervor. So gehört die sonnendurchflutete Terrasse auch zu den Lieblingsplätzen im Haus. „Wir haben Blick auf die Riegersburg. Das ist am Abend besonders schön, wenn sie beleuchtet ist. Auch der Blick auf Feldbach, wenn die Lichter angehen, ist wunderbar“, schwärmt Erika Bohr.

Graz vermissen die Bohrs „keine Sekunde“. „Wir haben alles Erforderliche, die Infrastruktur passt“, betont Diethard Bohr. Das Haus in Schuss hält Erika Bohr: „Ich mache alles selber.“ Wie lebt es sich in einem so großen Haus? „Früher konnten wir uns in normaler Lautstärke unterhalten. Jetzt müssen wir auch das Telefon verwenden“, sagt Diethard Bohr schmunzelnd. Obwohl: „Eigentlich passt so ein großes Haus nicht zu meiner Philosophie. Ich halte nichts von Prahlsucht.“