Ein junger Mann ist angeklagt. Er soll in einer Après-Ski-Bar im Bezirk Murau einen anderen jungen Mann geschlagen haben. Mitten ins Gesicht. Die Nase ist gebrochen, der Betroffene wird ins Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Mehr als zwei Wochen befindet er sich danach im Krankenstand. Die Folgen der Verletzung seien nach wie vor sicht- und hörbar: „Ich habe jetzt einen Höcker und meine Freundin sagt, dass ich seither schnarche“, sagt der Steirer, der vor Gericht als Zeuge aussagt.

Kaum Alkohol will indes der Angeklagte konsumiert haben, wie er bei der Verhandlung am Bezirksgericht Murau kundtut. Und er habe nicht ohne Grund zugeschlagen, es sei Notwehr gewesen. Eine entscheidende Rolle spielt in dem Fall die Freundin des Angeklagten, die allerdings nicht anwesend ist. Der Zeuge soll sie unsittlich am Hintern berührt haben. „Ich habe ihm gesagt, er soll das unterlassen. Dann hat er mich gegen einen Stehtisch gedrängt“, erzählt der Angeklagte. Er sei fast umgefallen und habe daraufhin „in Notwehr zugeschlagen“. Angefangen habe jedenfalls das Gegenüber mit den Handgreiflichkeiten.

Video hinterlässt Zweifel

Von dem Geschehen gibt es ein Video, das nur wenige Sekunden dauert. Gerichtsvorsteherin Maria Katrin Stadlober sagt zum Angeklagten: „Aus meiner Sicht geht die erste Tätigkeit von Ihnen aus. Sie greifen ihm ins Gesicht.“ Immer und immer wieder wird während der Verhandlung das Video abgespielt. „Ist darauf der gesamte Vorfall zu sehen“, will die Richterin vom Angeklagten wissen. Dieser bejaht.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft geht noch einmal detailliert auf den angeblich sexuellen Übergriff ein und will außerdem wissen: „Warum haben Sie ihm ins Gesicht geschlagen?“ „Es war ein Reflex, das wollte ich gar nicht“, sagt der junge Mann.

„Ich habe keinen Tau“

Der Zeuge gibt an, dass er stark betrunken gewesen sei und er sich an den Vorfall nicht erinnern könne. „Wie ist es zu dieser Konfliktsituation gekommen“, fragt der Vertreter der Staatsanwaltschaft. „Ich habe keinen Tau!“ Aber er habe zuvor keinerlei Probleme gehabt, sei noch nie an einer Rauferei beteiligt gewesen.

Die Richterin fragt sich mehrmals, ob sie ein anderes Video als die Verteidigung vor sich hat. „Für mich schaut es so aus, als ob der Zeuge an der Freundin des Angeklagten einfach vorbeigeht. Etwas anderes sehe ich nicht.“ Der Angeklagte sagt, dass noch ein zweites Video existieren würde, auf dem der Vorfall besser zu sehen sei.

Keine Diversion

Mehrmals schlägt die Richterin eine Diversion vor, also die Möglichkeit durch Erfüllung bestimmter Maßnahmen (zum Beispiel Geldbuße oder gemeinnützige Leistungen) ein Strafverfahren zu beenden. Es erfolgt kein Urteil.

Der Anwalt des Angeklagten lässt sich im Rahmen der Verhandlung nicht darauf ein. Es wird vertagt.