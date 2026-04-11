Das US-Militär startet nach Angaben von Präsident Donald Trump die Öffnung der Straße von Hormuz. „Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Straße von Hormuz“, schrieb er am Samstag in sozialen Medien. Was er damit genau meint, blieb zunächst offen. Weiters erklärte das US-amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden. Der Iran warnte prompt vor einer Durchquerung der Straße durch US-Schiffe.

Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran beobachteten den US-Zerstörer genau, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim. Sollte das Schiff seinen Kurs fortsetzen, drohe ein Angriff.

Iran legte Beschwerde bei Vermittler Pakistan ein

Irans Delegation, die in Islamabad mit den USA Friedensgespräche aufgenommen hat, legte beim Vermittler Pakistan Beschwerde ein und forderte, dass der US-Zerstörer die Meerenge wieder verlasse. „Wenn die Bewegung des Schiffs fortgesetzt wird, wird es innerhalb von 30 Minuten angegriffen“, ließ der Iran Tasnim zufolge die USA wissen.

„Axios“-Reporter Barak Ravid hatte zuvor unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, dass mehrere Schiffe der US-Marine die Straße von Hormuz durchquert hätten. Der Schritt sei nicht mit dem Iran koordiniert worden. Daten des Trackingdienstes Vesselfinder zeigten ein Schiff der US-Regierung mit nicht näher genannter Typenbezeichnung - wie beim Militär üblich - im Persischen Golf.

Die Straße von Hormuz verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und damit die großen Ölförderländer der Region mit den Weltmärkten. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweit verschifften Öls hier transportiert. Der Iran hat die Kontrolle der Meerenge seit Kriegsbeginn an sich gerissen. Ihre Öffnung ist ein zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen in Pakistan.

Erstmals wieder drei Supertanker in Meerenge

Schifffahrtsdaten zufolge passierten indes erstmals seit der Feuerpause wieder drei Supertanker die Straße von Hormuz. Laut LSEG-Daten umfahren die unter liberianischer Flagge fahrende „Serifos“ sowie die chinesischen Schiffe „Cospearl Lake“ und „He Rong Hai“ dabei die iranische Insel Larak.