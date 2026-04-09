Israel plant offenbar direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche „so bald wie möglich“ zu beginnen, teilte dessen Büro am Donnerstagabend mit. Im Fokus der Verhandlungen sollen die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern sein.

Israel und der Libanon wollen einem Medienbericht zufolge bereits kommende Woche direkte Verhandlungen aufnehmen. Das erste Treffen solle im US-Außenministerium in Washington stattfinden, schreibt ein Reporter des Nachrichtenportals Axios auf dem Kurznachrichtendienst X.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte lediglich, er arbeite an einer diplomatischen Lösung des Konflikts mit Israel. Ein ranghoher libanesischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, sein Land dringe auf eine befristete Waffenruhe, um Gespräche mit Israel zu ermöglichen. Dabei seien die USA als Vermittler unerlässlich.

Angriffe mit mehr als 200 Toten

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch eigenen Angaben zufolge zahlreiche Hisbollah-Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet. Die libanesische Regierung spricht von mehr als 250 Toten und hat am Donnerstag einen nationalen Trauertag abgehalten.

Netanyahu: Israel wird weiter angreifen „wo immer nötig“

Netanyahu kündigte noch am Donnerstag weitere Angriffe auf Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz an. Es werde weitere Angriffe geben, „wo immer“ das „nötig“ sei, bis die Sicherheit für Bewohner im Norden Israels „vollständig wiederhergestellt“ sei, erklärte Netanyahu am Donnerstag im Onlinedienst X.

Das israelische Militär erklärte, es gehe weiter mit Bodentruppen im Südlibanon vor. In der Nacht zum Donnerstag seien zwei wichtige Übergänge getroffen worden, die von Hisbollah-Kämpfern zum Transport von „tausenden Waffen, Raketen und Abschussvorrichtungen“ über den Fluss Litani Richtung Süden genutzt worden seien, hieß es in einer Erklärung der Armee. Mehrere Waffenlager, Abschussvorrichtungen und Gefechtsstände seien angegriffen worden.

Europäer fordern Ende der Angriffe

Europäische Regierungen haben Israel aufgefordert, die massiven Angriffe auf den Libanon zu beenden. Sowohl Spanien, Großbritannien, Frankreich als auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mahnten am Donnerstag, die zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte Waffenruhe auch auf den Libanon zu übertragen.

Spaniens Außenminister José Manuel Albares warf Israel vor, mit den Luftangriffen gegen das Völkerrecht und die zweiwöchige Waffenruhe im Nahen Osten verstoßen zu haben. Auch der französische Außenminister Jean-Noël Barrot betonte, dass die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe für den Libanon gelten müsse - diese Interpretation hatte Israels Ministerpräsident Netanyahu zuvor zurückgewiesen. Die britische Außenministerin Yvette Cooper bezeichnete Israels Bombardierung des Libanon als „zutiefst schädlich“.

Auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz kritisierte das harte Vorgehen der israelischen Armee. „Wir sehen mit besonderer Besorgnis die Lage im Süden des Libanon“, sagt der Kanzler. „Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess als Ganzes zum Scheitern bringen, und das darf nicht geschehen“, mahnt er.

Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe

Irans Parlamentspräsident drohte nach den verheerenden israelischen Angriffen im Libanon mit einer entschiedenen Reaktion. „Verstöße gegen die Waffenruhe haben konkrete Konsequenzen und ziehen starke Reaktionen nach sich. Löschen Sie das Feuer sofort“, schrieb Mohammed Bagher Qalibaf auf X. Er verwies dabei auch auf Worte von Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif, der die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls verkündet hatte. In seiner Mitteilung war auch explizit die Rede vom Libanon.

Die Angriffe im Libanon verletzten auch nach Darstellung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian die mit den USA vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Durch sie würden Verhandlungen sinnlos, erklärte er. Dennoch reisten iranische Unterhändler nach Pakistan, um sich dort am Samstag mit einer US-Delegation zu den ersten Friedensgesprächen zu treffen.