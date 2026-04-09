Der 8. Februar 2023 hat alles im Leben von Familie Schuster verändert: An dem Tag starb ihr Sohn und Bruder Marco (31) bei einem Arbeitsunfall in Oberösterreich. Und mit ihm ein, eigentlich bereits pensionierter Kollege (64), der für die Baustelle aus dem Ruhestand zurückgekehrt war. Die beiden Männer waren für die Kärntner Firma SST Schuster Spreng Technik in der Stadt Steyr im Einsatz.

Jetzt, mehr als drei Jahre nach der Tragödie, hat die Staatsanwaltschaft Steyr Strafantrag wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen zwei Beschuldigte eingebracht: Gegen einen Ziviltechniker eines Geologieunternehmens, das den Hang vor Beginn der Arbeiten untersucht hat und bei dem es dann zu dem Unfall gekommen ist. Der zweite Angeklagte ist der Senior-Chef der Firma Schuster und der Vater des getöteten 31-Jährigen.

„Keine klare Planung verlangt“

Einem Angeklagten wird laut Strafantrag zur Last gelegt, „für die Sanierungsmaßnahmen eine nicht fachgerechte Methode gewählt zu haben". Dem zweiten wird vorgeworfen, "als fachkundiger Ersteller der Ausschreibung vor Beginn der Abtragsarbeiten keine klare Planung der Abtragsmethoden und -arbeiten verlangt zu haben, die es ermöglicht hätte, das ausführende Unternehmen hinreichend vor der vorliegenden Gefahrensituation zu warnen".

Die Firma aus Weißenstein im Bezirk Villach-Land führte am 8. Februar 2023 im Steyrer Stadtteil Christkindl Sicherungsarbeiten an dem Hang durch. Gegen 10.20 Uhr löste sich ein rund 3000 Kubikmeter großer Felsblock und donnerte in die Tiefe. Die beiden Kärntner hatten keine Chance zu entkommen, sie wurden von den Gesteinsmassen verschüttet und waren sofort tot. Erst nach einer Woche, nachdem ein sicherer Zufahrtsweg gebaut worden ist, konnten die beiden Todesopfer unter enormen Sicherheitsvorkehrungen geborgen werden und in weiterer Folge in ihre Kärntner Heimat gebracht werden.

„Nach bestem Wissen gearbeitet“

Seitdem kämpfte der Senior-Chef „für unseren verstorbenen Sohn“, wie er in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung sagte. „Ich lasse mich nicht für den Tod meines Sohnes und unseres Mitarbeiters hängen. Wir haben, aufgrund der uns vorliegenden Information, nach bestem Wissen gearbeitet.“ Eine zentrale Frage in der Klärung dieses Arbeitsunfalles ist, ob die Kärntner Firma vom ausschreibenden Ziviltechnikerbüro vor Beginn der Arbeiten über die extreme Gefährlichkeit des Hanges vollständig und klar informiert worden ist. Schuster sagte Nein. Die Geologen widersprechen.

Im Falle einer Verurteilung droht den beiden Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren Haft. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.

Für die beiden Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.