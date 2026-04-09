Hat die deutsche Tierrechtsorganisation Peta das falsche Ziel getroffen? Viele der Kleine Zeitung-User meinen: Ja! Worum geht es? Um den „Essbaren Tiergarten“ des Familienunternehmens Zotter im steirischen Ort Riegersburg. Die Erlebnis-Biolandwirtschaft verbindet Tierhaltung und Gastronomie und verfolgt den „Farm-to-Table“-Ansatz, bei dem Nutztierrassen auf Weiden leben und das Fleisch regional verarbeitet wird.

Kritik von Peta

Dem „Essbaren Tiergarten“ hat die Tierschutzorganisation jüngst einen Negativpreis überreicht. Mit „Erst streicheln, dann töten?“ leitet Peta ein Social-Media-Posting ein, das von 1.500 Followern geliked wurde. Es wird deutlich davor gewarnt, dieses „makabre Geschäftsmodell“ zu unterstützen. Besonders der Leitsatz von Josef Zotter „Schau dem Essen in die Augen und entscheide dann, wie groß dein Schnitzel sein soll“ regt die Tierschützer auf.

Zotter: „Wollen bewussten Fleischkonsum fördern“

Geschäftsführerin Julia Zotter wurde von Peta vor dem Posting informiert und nahm dazu in der Kleinen Zeitung Stellung. Der Grundgedanke von Zotter und Peta liege gar nicht so weit auseinander, betont die 39-Jährige: „Wir wollen den Fleischkonsum verringern, Peta will ihn komplett auslöschen. Wir glauben, dass unser Weg, bewussten Fleischkonsum zu fördern, insgesamt effektiver ist, als jetzt sofort komplett aufzuhören, Fleisch zu essen. So können wir auch eingefleischte Fleischesser davon überzeugen, wenn sie schon Fleisch essen wollen, dass sie eines aus guter Haltung essen.“ Außerdem kenne Peta das Konzept nur von der Webseite, Besuch gab es im Vorfeld offenbar keinen.

Was sagen unsere Leserinnen und Leser dazu?

Viele unterstützen den Weg der Familie Zotter und betonen, dass eine artgerechte Haltung Vorrang haben sollte: User „schallerlharry“ bringt es auf den Punkt: „Wir Menschen, angeblich zu Empathie fähig, haben die Aufgabe die nützlichen und essbaren Spezies so zu halten und töten, dass diese artgerecht und stressfrei bis zum Ende leben können. Übrigens wird niemand gezwungen Fleisch oder Honig zu konsumieren. Die Krankheit unserer Zeit ist, dass Leute anderen unbedingt was vorschreiben wollen.“

Lob für Zotter findet Zustimmung

Das Posting „Danke für alles was ihr für die Steiermark macht, ihr seid ein absoluter Vorzeigebetrieb den es so kein zweites Mal gibt.“ bekommt viel Zustimmung. Nikolas Kirisitz schreibt außerdem: „Jedem, der Fleisch konsumiert, muss klar sein, dass ein Tier dafür sterben muss. Wichtig ist mE, wie das Tier leben durfte/musste (denn sterben muss jedes Lebewesen irgendwann) und dass man auch das ganze Tier verwertet. Ich glaube nicht, dass PETA jemals im essbaren Tiergarten war, sonst hätten sie die Botschaft verstanden.“

Und „present“ unterstreicht das mit folgendem Posting: „Wir waren 2 Mal dort - den Tieren geht es bestens ... optlmal und vorbildlich - und dass sie irgendwann einmal verwertet werden, liegt in der Natur der Sache.“

Kritik an PETA

Die meisten können sich im Forum darauf einigen, dass wir weniger Fleisch essen sollten. „DeputyK“ kritisiert die Tierrechtsorganisation: „Der Fleischkonsum gehört reduziert - Ja, es gehört mehr Bewusstsein für den Verzehr von Fleisch geschaffen - Ja, aber das was diese chronisch empörte Organisation da immer von sich gibt ist einfach nur über alle Maße übertrieben.“ Makalu2 stößt ins selbe Horn: „Bin auch dafür, dass Tiere geschützt werden, aber PETA übertreibt, denn es müssen nicht alle vegan sein.“