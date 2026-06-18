Gudrun Schaffhauser-List

Redakteurin Themenplanung und Ausbildungsmanagement

Schon als Kind wurde ich durch die Geschichte der „Superhenne Hanna“ aus dem Kinderbuch von Felix Mitterer inspiriert, mich für viele Anliegen einzusetzen – heute würde man dazu vielleicht „Empowerment“ sagen. Meine Liebe zum Lesen, zu Büchern und Zeitungen haben mich schließlich zur Kleinen Zeitung geführt. Ich bin seit Langem für die „schnellen“ Nachrichten zuständig, arbeite mit dem besten Team des Hauses am Desk und bin nun auch in der digitalen Themenplanung und Aus- und Weiterbildung im Haus beheimatet.