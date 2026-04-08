Eine der größten Tierrechtsorganisationen Deutschlands attackiert die Zotter Schoko-Erlebniswelt in Riegersburg. Genauer gesagt steht der Essbare Tiergarten unter Beschuss: „Erst streicheln, dann töten?“, schreibt die Organisation in den sozialen Medien und warnt, man solle das „makabre Geschäftsmodell“ nicht unterstützen.

Im Format „Speziesismus des Monats“ wird insbesondere der Leitsatz von Josef Zotter – „Schau dem Essen in die Augen und entscheide dann, wie groß dein Schnitzel sein soll“ – kritisiert. Für Peta eine „makabre und im wahrsten Sinne des Wortes unnachhaltige Ideologie“, die den menschlichen Konsum rechtfertige. Die Zotters wollen mit dieser Maxime die Wertschätzung dem Fleisch und dem Tier gegenüber ausdrücken.

Fleischkonsum reduzieren versus auslöschen

Für Julia Zotter ist der Angriff in den sozialen Medien keine Überraschung: Ein paar Tage vor Veröffentlichung sei sie von Peta informiert worden, dass sie den „Preis für den Speziesismus des Monats“ bekommen würde. „Ich kann verstehen, wenn man in Deutschland sitzt und das Konzept nur von einer Webseite kennt, dass es schwer zu verstehen ist“, schickt Zotter voraus.

Der Grundgedanke von Zotter und Peta liege aber gar nicht so weit auseinander: „Wir wollen den Fleischkonsum verringern, Peta will ihn komplett auslöschen. Wir glauben, dass unser Weg, bewussten Fleischkonsum zu fördern, insgesamt effektiver ist, als jetzt sofort komplett aufzuhören, Fleisch zu essen. So können wir auch eingefleischte Fleischesser davon überzeugen, wenn sie schon Fleisch essen wollen, dass sie eines aus guter Haltung essen.“

Im Essbaren Tiergarten will Zotter den Gästen vor Augen führen, dass Tiere – wenn man sie essen will – auch sterben müssen.

Das Instagram-Posting von Peta zählt nach nicht einmal 24 Stunden bereits mehr als 1300 Gefällt-mir-Angaben und 70 Kommentare. Darin werden die Zotters sowohl kritisiert als auch in Schutz genommen – jedenfalls etliche Male markiert. Auf eine Diskussion einlassen möchte sich Zotter aber nicht: „Wir haben Peta unsere Reaktion gegeben, sie wollten sie so nicht publizieren. Die, die hinter Peta stehen, werden wir nie überzeugen können, weil für sie die einzig akzeptable Lösung ist, komplett vegan zu sein. Unser Konzept ist eindeutig und dahinter stehen wir.“