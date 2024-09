Mehr als 19 Monate sind seit dem schrecklichen Unglück vergangen: Am 8. Februar 2023 sind zwei Kärntner (31 und 64) bei einem Felssturz auf einer Baustelle in der Stadt Steyr in Oberösterreich ums Leben gekommen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft (StA) Steyr ihre Ermittlungen gegen vier der fünf Beschuldigten eingestellt. „Es ist ein extrem umfangreicher Akt und der Kollege hat es sich wirklich nicht leicht gemacht, aber wir konnten keine Fahrlässigkeit feststellen“, sagt Andreas Pechatschek, Sprecher der StA Steyr. Eine zentrale Frage war: In welchem Umfang und wie detailliert war die Baufirma von den Geologen über die Gefährlichkeit des Hanges informiert?