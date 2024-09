Am Dienstag gegen 8.50 Uhr lenkte eine 80-jährige (!) Frau aus Villach ihren Pkw auf der Finkensteiner Straße (B 95) im Ortsgebiet von Stobitzen in der Gemeinde Finkenstein in Fahrtrichtung Fürnitz.

Im Zuge einer Lasermessung einer Polizeistreife konnte eine Geschwindigkeit im Ortsgebiet von 110 km/h gemessen werden. Die 80-Jährige wurde angehalten. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.