Spektakulärer Durchbruch oder letzter Versuch, den Mordfall nicht zu den Akten legen zu müssen? In den Ermittlungen zum Tod einer Frau (62) in der Gemeinde Eberndorf gab es diese Woche zwei Überraschungen: Am Montag wurde der Sohn (32) der Getöteten festgenommen. „Unser Mandant war angesichts der erfolgten und unerwarteten Festnahme schockiert und bestürzt. Vor allem, weil er für den Tod eines von ihm geliebten Menschen, seiner eigenen Mutter, verantwortlich gemacht werden soll“, sagt Rechtsanwalt Patrick Kröpl, der Verteidiger des 32-Jährigen. Es habe seit Monaten keinerlei neue Entwicklungen in der Causa gegeben. Daher sei die Festnahme auch so überraschend gewesen.