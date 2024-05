Einige Zeit sah es so aus, dass einer spektakulärsten Kriminalfälle Kärntens der vergangenen Jahre zu den Akten gelegt wird. Die Ermittlungen zum Mord an einer Pensionistin (62) in der Südkärntner Gemeinde Eberndorf war kurz davor abgebrochen zu werden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt ein ergänzendes Gutachten bei einer Gerichtsmedizinerin in Auftrag gegeben, bestätigt StA-Sprecher Markus Kitz. Es um einige Details, die geklärt werden müssen.