Vor fast einem Jahr, am 8. Februar 2023, machte eine Schülerin in der Gemeinde Eberndorf eine schreckliche Entdeckung: Auf dem Weg zur Schule fand das Mädchen vor der Aufbahrungshalle in der Ortschaft Edling eine tote Frau. Die 62-Jährige war, wie sich später herausstellte, mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen und schwer verletzt liegengelassen worden. Die Mutter dreier erwachsener Kinder ist hilflos in der eiskalten Nacht erfroren.