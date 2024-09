Gleich zweimal musste die Polizei in der Nacht auf Freitag auf das Gelände der European Bike Week am Faaker See ausrücken.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr versetzte ein Tiroler (37) bei einer Identitätsfeststellung nach einer angeblichen Körperverletzung einem Polizeibeamten einen heftigen Stoß. Der Polizist blieb unverletzt. Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der Mann heftig zur Wehr und verletzte einen Polizeibeamten. Der 37-Jährige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt und einvernommen. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann auf freiem Fuße angezeigt.

Knapp drei Stunden später krachte es erneut: Gegen 0.30 Uhr versetzten bislang fünf unbekannte Täter einem Mann (59) aus Deutschland bei einer Auseinandersetzung auf dem Veranstaltungsgelände mehrere Faustschläge. Der 59-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Villach verbracht.