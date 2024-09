Tausende Besucherinnen und Besucher lockt die European Bike Week auch heuer wieder in die Region Faaker See - und auch so manch ungebetenen Gast. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht auf Dienstag in Faak am See ungesicherte Gegenstände gestohlen.

Bei einem Campingplatz öffneten bislang unbekannte Täter den Reißverschluss eines Zeltes und stahlen die Brieftasche eines 59-jährigen Deutschen. Eine Deutsche und ein Schweizer bemerkten den Diebstahl ihrer Brieftaschen erst in den Morgenstunden. Auf dem Gelände eines weiteren Campingplatzes entwendeten unbekannte Täter aus zwei weiteren Zelten eine Musikbox und Bargeld.

Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände und Brieftaschen ausreichend zu schützen und Diebstähle somit zu erschweren.