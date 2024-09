In dieser Woche strömen wieder tausende Gäste zum Harley-Village nach Faak. Für Tagesgäste, die mit dem PKW anreisen, stehen rund um den See die gewohnten Parkflächen zur Verfügung. Bei Schlechtwetter kann es kurzfristig zu Parkplatzsperren kommen. Wer das Auto stehen lässt, kann in der Harley-Woche auf Bus und Bahn umsteigen.

Vom Ossiacher- zum Faaker See

Vom Ossiacher See fährt der Bus täglich bis Samstag, dem 7. September, nach Faak und wieder retour. Vom Hotel „eduCARE“ in Treffen fährt die Buslinie über Annenheim, Steindorf, Ossiach nach Villach. Dort geht es weiter über Faak, Egg, Drobollach zu den Hotspots am Faaker See. Der erste Bus fährt um 16:43, die letzte Fahrt retour vom Harley-Village geht um 00:53 Uhr. Die Einzelfahrt kostet 8.- Euro, das Tagesticket 12.- Euro. Die genauen Fahrzeiten finden Sie hier.

Sonderbus von Bleiberg

Von Bad Bleiberg gibt es eine spezielle Buslinie am Freitag, dem 6. September. Um 4.- Euro pro Richtung bringt der Bus die Gäste vom Hochtal zum Faaker See. Der Bus fährt um 19 Uhr in Kreuth Erlachgraben los. Achtung: Eine Anmeldung unter (04244) 313 06 ist erforderlich, bis 12 Uhr am Tag davor. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

S5 verkehrt im Stundentakt

Die S5 der ÖBB fährt täglich ab 7:13 Uhr Richtung Faak. Ab 8:56 Uhr im Stundentakt und das bis weit nach Mitternacht. Der letzte Zug von Jesenice kommend nach Villach fährt in Faak um 1 Uhr nachts ab.

Autofahrer können die Auffangparkplätze benutzen und mit dem Shuttle zum Harley-Village kommen © KLZ/Weichselbraun

Busangebot von Villach bis 3 Uhr Früh

Der Bus von Villach verkehrt ab 16 Uhr im Halbstundentakt bis 2:30 Uhr. Er führt vom Hauptbahnhof über Maria Gail nach Faak. Über Egg, Drobollach geht es auch wieder zurück. Das Einzelticket kostet 5.- Euro, das Tagesticket 9.- Euro. Alle Zustiegsmöglichkeiten und Zeiten finden Sie hier.

Shuttle um den See

Wer es bis aufs Gelände geschafft hat, kann sich zu den neuralgischen Punkten mit dem Shuttle um den Faaker See bringen lassen. Um 3,50 pro Fahrt oder um 15.- für das Tagesticket bringt der Shuttle die Gäste von den Auffangparkplätzen zum Geschehen. Bei Schlechtwetter wird das Angebot auf den Parkplatz in Ledenitzen ausgeweitet. Die Zustiegsstellen finden Sie hier.