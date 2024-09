„Und von fern klingt monoton, das Summen der Motoren“, heißt es im Reinhard Mey Hit „Über den Wolken“. Die Region Villach, Faaker See und Wörthersee werden in der kommenden Woche wieder von Harley-Fahrern und -Liebhabern bevölkert und das Summen der Motoren ist die Begleitmusik des Events der Superlative. Die Stadt Villach möchte natürlich am Kuchen mitnaschen und bietet den zahlungswilligen Gästen nicht nur die passende Musik, für die Harleyfahrer gibt es auch heuer wieder spezielle VIP-Stellplätze in der Innenstadt.